Już nawet prezydent USA chce przeprowadzić śledztwo w sprawie braku nowych konsol

Joe Biden zamierza przeprowadzić śledztwo w sprawie części do PlayStation 5

Joe Biden zamierza zbadać problemy z PlayStation 5 i Xboksami Series X. Obydwie konsole trafiły do przedsprzedaży we wrześniu 2020 roku, ale przez kilka kolejnych miesięcy są problemy z tym, by legalnie zakupić konsole w normalnych sklepach, a nie od "koników" (zwłaszcza pozyskanie PS5 jest całkiem trudne). Jednym z wielu powodów takiej sytuacji jest niedostatek osprzętu do tworzenia konsol.

Oczywiście jednym z oczywistych powodów jest pandemia COVID-19, która skutecznie utrudnia samą produkcję m.in. półprzewodników. Niektórzy twierdzą jednak, że problem może być bardziej złożony.

Sytuacja przykuła uwagę nie tylko graczy, ale również samego Białego Domu. Joe Biden i jego przedstawiciele potwierdzili podczas niedawnej konferencji prasowej prezydenta, że zamierzają przyjrzeć się problemowi z zapotrzebowaniem na osprzęt do konsol.

Prezydent i jego ludzie wierzą, że jest to problem dotykający nie tylko twórców konsol, ale także inne amerykańskie firmy zajmujące się technologiami. Zresztą nawet w oficjalnym oświadczeniu skierowanym do Bidena (podpisanym przez m.in. Apple, AMD, czy Sony) możemy przeczytać:

Półprzewodniki pełnią kluczową rolę w naszej działalności, która napędza nie tylko gospodarkę USA, ale cały technologiczny rynek naszego kraju i działa na rzecz bezpieczeństwa Ameryki. Ich wartość jest ogromna dla naszego kraju i ulepszenie researchu, projektowania i tworzenia półprzewodników powinno być jednym z priorytetów.

Joe Biden potwierdził, że śledztwo będzie polegało na m.in. 100-dniowym przeglądzie procesu tworzenia półprzewodników. Zdaniem prezydenta, działanie ma pomóc nie tylko w odnalezieniu problemu, ale przede wszystkim w znalezieniu rozwiązania na bolączki amerykańskich firm, cierpiących z powodu niedostatku półprzewodników.

Jeżeli to pomoże w tym, by PS5 i XSX stały się ogólnodostępnymi produktami, to popieramy inicjatywę Bidena i jego ludzi całym sercem.