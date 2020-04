Już niedługo z rynku znikną papierosy mentolowe. Co zamierzają zrobić palacze?

Od 20 maja 2020 roku we wszystkich krajach Unii Europejskiej zacznie obowiązywać zakaz sprzedawania papierosów mentolowych i z kapsułką. Decyzja jest wynikiem przyjętej w 2014 roku dyrektywy unijnej. Chociaż wiadomo było o tym od prawie 6 lat, palacze wciąż nie są zadowoleni z tej "szlachetnej" inicjatywy. Co w ogóle skłoniło zarządców UE do przyjęcia takiej dyrektywy?

20 maja z rynku znikną papierosy mentolowe

Według ekspertów zdrowia, papierosy smakowe i mentolowe przez swój nietypowy smak tytoniu miały zachęcać nowe osoby do palenia. To miało też uniemożliwiać zerwanie z nałogiem wieloletnim palaczom. Zdaniem UE, wycofanie mentoli i innych smakowych papierosów ze sprzedaży ma poskutkować zmniejszeniem ilości palaczy.

Około 30 procent polskich palaczy sięga po papierosy mentolowe lub te z kapsułką. To właśnie ci będą najbardziej "poszkodowani" dyrektywą Unii Europejskiej. W jaki sposób można się przygotować na zakaz sprzedaży mentoli? Można oczywiście zrobić "zapasy", kupując spore ilości papierosów i ograniczyć palenie, by starczyło ich na jak najdłużej.

Innymi popularnymi substytutami papierosów są e-papierosy, czy podgrzewacze tytoniu. Nie tylko są potencjalnie mniej szkodliwe dla organizmu, ale także (z założenia) mają pomóc w rzuceniu tradycyjnych papierosów. Według producentów, dostarczają one konsumentowi nikotynę, jednocześnie ograniczając produkcję toksycznych substancji smolistych.

Tu pojawia się też ciekawy szczegół z punktu wiedzenia palaczy mentoli - wkłady do podgrzewaczy, czy olejki do e-papierosów wciąż będą dostępne w różnych smakach. Wydaje się, że to właśnie one będą następcami prawdziwych papierosów.