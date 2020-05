Już wkrótce ludzka mowa wyjdzie z użycia? Zapewnienia Elona Muska robią wrażenie

Elon Musk znów zaskakuje. Dopiero co wywołał burzę medialną przez nadanie swojemu dziecku dość... niecodziennego imienia. Na tym jednak nie poprzestał. Trzy dni później wziął udział w podcaście, gdzie zdradził szokujące wieści - jego zdaniem już za 5 lat ludzka mowa wyjdzie z użytku. Co miałoby ją zastąpić?

Już wkrótce ludzka mowa wyjdzie z użycia?

Elon Musk, inaczej zwany rzeczywistym wcieleniem Iron Mana, był gościem podcastu The Joe Rogan Experience. W trakcie rozmowy nawiązał między innymi do wymowy imienia swojej pociechy, wymarzonego domu (oczywiście takiego na wzór Tony'ego Starka) oraz nowych działań firmy neurotechnicznej Neuralink. I to właśnie te ostatnie rewelacje wzbudziły najsilniejsze emocje. Musk zapewnił, że - w optymistycznej wersji - już za 5 lat ludzie nie będą musieli porozumiewać się ze sobą werbalnie. Mniej optymistyczna wersja to lat 10.

Szef firmy Neuralink wyraził nadzieję, że już wkrótce pojawią się chipy, które po podłączeniu do mózgu, znacznie poprawią komfort życia na Ziemi. Urządzenia te mają przede wszystkim osobom dotkniętym urazami i zaburzeniami mózgu, jak choćby utrata pamięci, utrata wzroku czy czucia w kończynach. Jak to możliwe? Rzeczone chipy będą stymulować te fragmenty mózgu, które nie działają poprawnie lub wymagają "dodatkowej pomocy". Te same urządzenia mają następnie umożliwić ludziom komunikację niewerbalną, za pomocą przesyłania komunikatów pomiędzy chipami. Ludzka mowa nie będzie już zatem potrzebna. Podobnie nauka języków obcych. Jeśli bowiem odczujecie potrzebę porozumiewania się w języku np. hiszpańskim, wystarczy, że ściągniecie odpowiedni program.

