Już wkrótce tajemniczy obiekt zderzy się z Księżycem. Czym jest X?

Bill Gray obliczył, że 4 marca 2022 obiekt rozbije się po niewidocznej stronie Srebrnego Globu, pędząc z prędkością 9000 km/h. Jego obliczenia potwierdziło wielu astronomów-amatorów.

Już wkrótce tajemniczy obiekt zderzy się z Księżycem

Na samym początku astronom był przekonany, że ma do czynienia z górnym członem rakiety Falcon 9, która w 2015 roku wysłała w przestrzeń kosmiczną satelitę DSCOVR. Jak twierdził uczony, po 7 latach trajektoria jej lotu miała przeciąć się z orbitą Księżyca. Wielu badaczy niemal od razu podjęło ten temat, bo jak się okazało to niemal niemożliwe, by coś, co zostało przypadkiem wystrzelone z Ziemi, tak po prostu dotarło do naszego satelity.

Śledzę kosmiczne odpadki od około 15 lat. Tutaj będziemy mieli do czynienia z pierwszym przypadkiem, w którym stworzony przez człowieka obiekt uderzy w Księżyc w sposób niezaplanowany

- skomentował sprawę Gray.

12 lutego 2022 badacze podważyli jednoznaczne tę teorię, a Bill Gray ponownie przeanalizował orbitę tajemniczego obiektu.

My teraz mamy mocne dowody na to, że tak naprawdę jest to 2014-065B, dopalacz misji księżycowej Chang’e 5-T1. Jednak nadal uderzy w Księżyc w odległości kilku kilometrów od przewidywanego miejsca 4 marca 2022 roku o godzinie 12:25 UTC, w ciągu kilku sekund przewidywanego czasu.

– napisał Gray w nowym poście na swoim blogu.

Tę samą informację podało kilka dni później Laboratorium Napędu Odrzutowego (JPL NASA).

UFO, szpiegowska sonda czy starożytni kosmici?

Tu jednak nastąpił kolejny niespodziewany zwrot akcji. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Chińskiej Republiki Ludowej poinformowało, że obiekt nie jest rakietą, która wyniosła sondę Chang’e-5 T1 w 2014 roku, ponieważ ta właśnie rakieta weszła w ziemską atmosferę i spłonęła w 2015 roku. Tę informację potwierdziły także Siły Kosmiczne Stanów Zjednoczonych. Podały także, że stało się to dokładnie w październiku 2015.

Do zderzenia zostało dwa tygodnie, a nadal nie wiadomo, co uderzy w Księżyc. Zwolennicy teorii spiskowych mówią o UFO, tajnej satelicie szpiegowskiej czy elemencie statku starożytnych kosmicznych.

