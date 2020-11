KFC wprowadza autonomiczne foodtrucki. Zobaczcie mobilne, samoobsługowe bary

Autonomiczne foodtrucki korzystające z sieci 5G to nowe rozwiązanie wymyślone przez popularną sieć restauracji KFC. Na razie usługa jest dostępna tylko na terenie Chin, ale możemy się spodziewać, że niedługo pojawi się też w innych miejscach.

Pandemia uderzyła w gospodarkę z ogromnym impetem. Najbardziej poszkodowanymi branżami są te związane z usługami, jak chociażby restauracje, bary, czy kluby. Popularne sieci fast-foodów mają nieco łatwiej, ponieważ dzięki sporym zasobom kapitału mogą się lepiej dostosować do obecnej sytuacji, wymyślając coraz to nowe sposoby na obsługiwanie klientów. Wzrosła popularność dostaw jedzenia do domów, a KFC poszło o krok dalej.

KFC przygotowało specjalne autonomiczne foodtrucki

Jak wiemy, koronawirus rozprzestrzenia się przez kontakt z innymi ludźmi. Dlatego też popularna sieć fast-foodów postanowiła zrezygnować z tego międzyludzkiego kontaktu i zaproponowała sprzedaż swoich produktów za pośrednictwem autonomicznych foodtrucków.

Te są obsługiwane przez sieć 5G i wyglądają tak:

Na razie taka usługa jest dostępna tylko w Chinach. Można się jednak domyślić, że jeśli okaże się popularna w Kraju Środka, to dość szybko zagości również w innych krajach. Twórcą foodtrucków jest natomiast pekińska firma Neolix, która specjalizuje się w projektowaniu pojazdów autonomicznych.

Według portalu Wirtualna Polska, obsługa foodtrucka jest bardzo prosta. Klienci posługują się ekranem dotykowym, by zamówić danie, a następnie płacą za pośrednictwem kodu QR. Po zatwierdzeniu transakcji pojazd otwiera drzwiczki, a my możemy odebrać zamówienie.