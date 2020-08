KFC zmienia słynny slogan, bo jego treść nie przystaje do czasów pandemii

„Pyszne, Aż Palce Lizać” (oryg. „It’s Finger Lickin’ Good”) to hasło, które kojarzy się klientom sieci KFC od kilku dekad. Jak podają zagraniczne źródła slogan był związany z marką FKC niemal od samego początku. Pierwszy raz użyto go już w połowie lat 50., a następnie używano go przez kolejne dekady (z małą przerwą na początku XXI wieku) aż do dzisiaj.

Problematyczny slogan

Teraz firma zdecydowała się tymczasowo zawiesić używanie charakterystycznego sformułowania, w obawie przed tym, że zachęca do czynności, których powinniśmy unikać w trakcie pandemii.

Skargi klientów

W tym miejscu warto zwrócić uwagę, że już w marcu, czyli na samym początku pandemii koronawirusa, do Adverstising Standards Authority, czyli organu, sprawującego kontrolę nad dobrą jakością reklam, wpłynęło ponad 150 skarg na to, że reklamy KFC zachęcają do niestosownych czynności.

Szefowa marketingu o zmianach

Obecną zmianę nazwy skomentowała także globalna szefowa działu marketingu, Catherin Tan-Gilespie.

" „Znajdujemy się w unikalnej sytuacji - mamy ikoniczny slogan, który nie do końca przystaje do dzisiejszych czasów. Gdy wciskamy pauzę na użycie sformułowania „It’s Finger Lickin’ Good”, miejcie pewność, że jedzenie tak pożądane przez ludzi na całym świecie, zupełnie się nie zmienia”. "

Kobieta zdradziła także, że zmiana jest tymczasowa i że slogan powróci do użycia, „gdy nadejdzie właściwy czas”

„Ta rzecz, którą zawsze mówimy? Zignorujcie ją. Na razie”

Firma wypuściła nawet specjalną kampanię reklamową, w której słynne słowa są zamazane i specjalnie rozpikselowane. W materiale wideo, w którym oglądamy kubełki z kurczakami firmy Kentucky Fried Chicken z różnych okresów historycznych, pojawia się też napis, bezpośrednio odnoszący się do chwilowej zmiany.

" „Ta rzecz, którą zawsze mówimy? Zignorujcie ją. Przynajmniej na razie”. "

Źródło: Moviewb, The Guardian