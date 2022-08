Kabaret Neo-Nówka pokazał kontrowersyjny skecz na Pol'and'Rock Festival: "Jarosław powinien zostać królem"

Wrocławski kabaret Neo-Nówka zainaugurował wydarzenia w namiocie ASP podczas Pol'and'Rock Festival na lotnisku Makowice-Płoty. Kabareciarze odnieśli się do swojego ostatniego występu w Koszalinie, podczas którego uderzyli w PiS. Jak kabaret Neo-Nówka skomentował swój skecz wymierzony w rządzących?

Na Festiwalu Kabaretu w Koszalinie Neo-Nówka pokazała skecz "Wigilia 2022", w którym bohaterami są ojciec i syn. Mężczyźni rozmawiają o spadku po dziadku i zahaczają o tematy polityczne. Jak cytuje portal radiozet.pl, fragment skeczu brzmiał:

Jesteś taki pożyteczny idiota. Oni ciebie w ciula robią, a ty się po prostu dajesz. A oni się bawią! Kasę wywalają na lewo. 70 mln wywalili na wybory kopertowe. 2 mld idzie na tępą propagandę w TVP. Do tego Ostrołęka, CPK, Turów i inne przewałki. Wiesz, ile za te miliony można byłoby dzieci wyleczyć? A my jak te łosie zbieramy na akcjach charytatywnych, a rząd ma to wszystko w d*pie.

Skecz został również zaprezentowany na Pol'and'Rock Festival. Kabareciarze zapowiedzieli go jako "skecz, o którym ostatnio mówi cała Polska":

Spotykamy się z hejtem w sieci, ale to tylko 20 proc. komentarzy. Reszta jest pozytywna. Jeden z pierwszych komentarzy, jaki zapamiętaliśmy, to "Halina nie kupuj węgla w tym roku, Neo-Nówka już dała do pieca". Staliśmy się bohaterami tylko dlatego, że powiedzieliśmy prawdę, Ale jeżeli za prawdę staje się bohaterem, to może nieść ten "krużganek oświaty".

Jak podaje kultura.gazeta.pl, gdy ze sceny padły słowa: "Monarchia powinna wrócić do tego kraju, a Jarosław powinien zostać królem" publiczność zaczęła wykrzykiwać "Je*ać PiS".

Podczas spotkania z Neo-Nówką na ASP Michał Gawliński skomentował sprawę:

Portal onet.pl zacytował słowa kabareciarzy, którzy skomentowali też postępowanie Telewizji Polskiej:

Roman Żurek dodał:

Jeżeli ktoś ci narzuca, jak masz żyć, z kim, co masz robić, to w końcu będzie to budziło zdenerwowanie i podział. To się dzieje w tym kraju […] Jak masz taką tubę propagandową za 2 mld zł i to dociera do ludzi, którzy mogą nie mieć dostępu do innych mediów… tego się nie da oglądać. To jest taka propaganda i to ma wpływ, dlatego tak jesteśmy podzieleni.