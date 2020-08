„Kakaowy śnieg” spadł na szwajcarskie miasto Olten. Zjawisko wywołała awaria w fabryce czekolady

Czekolada nie ocenia, czekolada rozumie. I na dodatek rozpieszcza łasuchów podobnie, jak działa miłość, stymulując uwalnianie się „hormonu szczęścia”.

Łakocie potrafią dostarczyć także zupełnie innych wrażeń, o czym przekonali się mieszkańcy szwajcarskiej miasta Olten. Zupełnie niespodziewane bowiem na ich okolicę spadł „kakaowy śnieg”.

Zjawisko zostało wywołane awarią w pobliskiej fabryce czekolady Lindt&Spruengli. W oficjalnym komunikacie przedsiębiorstwo podało, że „doszło do niegroźnej usterki wentylacji wykorzystywanej do chłodzenia linii do opiekania śruty kakaowej”.

Fabryka czekolady spowodowała opady „kakaowego śniegu”. Zawiniła usterka wentylacji

Gdy kakao trafiło w wentylator, zostało wydmuchane na zewnątrz fabryki i porwane dalej przez wiatr. Następnie drobiny opadły na miasteczko w spektaklu, który został nazwany przez mieszkańców „kakaowym śniegiem”.

Jak wynika z dokumentujących zjawisko zdjęć, opady nie były szczególnie obfite.

Fabryka poczuwa się do winy i chce ponieść koszta sprzątania oraz mycia terenu, łącznie z przedstawionym na powyższym zdjęciu samochodem.

Awaria została szybko usunięta i zakłady Lindt&Spruengli funkcjonują już normalnie, zamiast „kakaowego śniegu” produkując tradycyjną czekoladę.

