Kanibale wykastrowali mężczyznę i zjedli jego jądra, bo chciał zmienić płeć

W pewnych kwestiach lepiej nie oszczędzać. Przekonała się o tym na własnej skórze ofiara dwóch oszustów-kanibali, która chciała zmienić płeć za pomocą operacji plastycznej. Spotkanie przypominało raczej horror pod tytułem "Teksańska masakra piłą mechaniczną".

Zmiana płci - wykastrowali mężczyznę i zjedli jego jądra

Kanibalizm to jedna z najbardziej szokujących dewiacji. Chociaż zdarza się niezwykle rzadko, co jakiś czas pojawiają się informacje o zwyrodnialcach, którzy jedzą ludzkie mięso, albo mają taki zamiar.

Jak podaje New York Post, 22 października 2020 rok policja aresztowała dwóch mężczyzn - 53-letniego Boba Lee Allena oraz 42-letniego Thomasa Gate'a. Zostali zatrzymani za przeprowadzenie nielegalnej operacji zmiany płci - 28-letniego mężczyzny, który twierdzi, że oprawcy zjedli również jego jądra. Ofiara pochodząca z Virginii, przyjechała na zabieg do Oklahomy.

Młody mężczyzna znalazł kanibali w internecie. Ogłaszali się jako doświadczeni chirurdzy, wykonujący operacje zmiany płci. Przekonywali, że robią tego typu zabiegi od ponad 15 lat. Mężczyzna zdecydował się na skorzystanie z ich usług. Do operacji doszło 19 października 2020 roku. Okazało się, że nie jest to żadna klinika, tylko zwyczajna chata. Podczas spotkania Allen żartował, że jest kanibalem i powiedział o częściach ciała swoich poprzednich sześciu klientów, które trzyma w lodówce. Operacja trwała dwie godziny. Dzień po kastracji ofiara poczuła się źle i zaczęła krwawić. Podczas podróży do szpitala Allen zagroził ofierze, że jeśli zemdleje, wyrzuci ją do lasu.

Na miejscu ofiara wyznała lekarzom, że mężczyźni, którzy ją przywieźli, próbowali nakłonić ją do udziału w praktykach kanibalistycznych. Personel szpitala natychmiast powiadomił policję. Funkcjonariusze przeszukali chatę 21 października i znaleźli szczątki, które wyglądały jak pozostałości po ludzkich jądrach.

Szeryf Rodney Derryberry z hrabstwa Le Flore skomentował niecodzienną zbrodnię w rozmowie z "The Oklahoman".

" To jest coś, czego nigdy nie spotkałem w mojej karierze, ani w tej części kraju. Wiem, że wokół sprawy jest wiele plotek, ale obecnie zatrzymani nie stanowią żadnego zagrożenia dla społeczeństwa. "

Podejrzani zostali zatrzymani i oskarżeni o wykonanie nielicencjonowanej operacji, zmowę w celu popełnienia nielicencjonowanej operacji oraz okaleczenie, napad i uszkodzenie ciała za pomocą niebezpiecznej broni. Mogą ubiegać się o zwolnienie za kaucją w wysokości 295 tysięcy dolarów. O tym, jak zakończy się ta sprawa, zadecyduje sąd.

