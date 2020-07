Kanye West chce stworzyć z USA prawdziwą Wakandę

Kanye West, jeden z najbardziej wpływowych artystów XXI wieku niedawno ogłosił, że zamierza kandydować na prezydenta USA w nadchodzących wyborach. Raper wyjaśnił, że startowałby z ramienia Republikanów, gdyby Donald Trump wycofał się z wyścigu. Jeżeli nie, to Yeezus zamierza startować jako kandydat niezależny. Jest tylko jeden problem - West na razie nie wypełnił federalnych dokumentów potrzebnych do bycia kandydatem i jest już za późno na to, by dopisać go do list w niektórych stanach.

Kanye West chce by USA było jak Wakanda

Z raperem porozmawiał ostatnio Forbes. Portal nie omieszkał nieco niekulturalnie zaznaczyć, że West raczej "gadał bez ładu i składu", aniżeli prowadził dialog. Nie mniej, zapiski ze spotkania trafiły do sieci i na własne oczy możemy przeczytać, co też Kanye West planuje zrobić, gdy zostanie prezydentem.

Z perspektywy portalu zajmującego popkulturą najbardziej zainteresował nas fragment, w którym Yeezus wyjaśnił, że zainspirowało go działanie Wakandy w filmie "Black Panther". Raper stwierdził, że gdyby został prezydentem, to postarałby się odwzorować nieco system współpracy między rządem a sekcją technologiczną kraju - krótko mówiąc: skupiłby się na tworzeniu innowacyjnych rozwiązań.

" Dużo Afrykanów nie lubi filmu "Black Panther" i tego, w jaki sposób zostali pokazani w Wakandzie. Ale użyję tego przykładu, ponieważ najlepiej tłumaczy to, co chciałbym osiągnąć w białym domu. To jest pozytywny pomysł - macie Kanyego Westa, jedną z najbardziej wpływowych i potężnych osób na świecie - nie mówię, że NAJBARDZIEJ. Istnieją bowiem ludzie, którzy mają dosłownie kosmiczne supermoce. Ale tylko wspólnie możemy je odblokować. "

Okej Kanye. Zaraz potem raper wrócił jednak do przykładu Wakandy i dość jasno wyjaśnił, o co konkretnie mu chodziło, gdy powiedział, że USA miałoby działać jak Wakanda:

" Wróćmy do Wakandy. W filmie, ich król odwiedził główne laboratorium naukowców, gdzie otrzymał buty, które od razu oplotły mu nogi. To są innowacje, które możemy stworzyć. Są rzeczy, które możemy odkryć w np. medycynie, ale tylko gdy pracujemy i myślimy o tym razem. "

Wśród innych tematów poruszonych przez Kanye w wywiadzie był m.in. koronawirus (i kwestia, iż West podobno zdążył już się nim zarazić i wyzdrowieć), a także wycofanie jego poparcia dla Donalda Trumpa. I zapomnielibyśmy - Ye przyznał, że jest antyszczepionkowcem, a blizny po ukłuciach to według niego "znaki bestii".