"Kaonashi": Dawid Ogrodnik jako oprawca w nowym klipie Darii Zawiałow [WIDEO]

"Co 40 sekund jakaś kobieta w Polsce doświadcza przemocy" - takie słowa pojawiają się na koniec teledysku promującego utwór "Kaonashi" z najnowszej płyty Darii Zawiałow pt. "Wojny i noce". Artystka swoim nowym klipem postanowiła zwrócić uwagę na ten zatrważający problem. Pomógł jej w tym Dawid Ogrodnik wcielając się w rolę damskiego boksera i domowego oprawcy.

"Kaonashi": Daria Zawiałow i Dawid Ogrodnik w klipie o przemocy domowej

Teledysk do piosenki "Kaonashi" przenosi nas do "zwykłego" domu na przedmieściach, w którym niewidzialna dla własnego męża kobieta (Daria Zawiałow) marzy, by sięgnąć gwiazd. Za tą z pozoru banalną historią kryje się jednak tragedia takich "zwykłych" rodzin - z oddali, przez zamknięte okna widzimy, że kobieta doświadcza przemocy ze strony męża (Dawid Ogrodnik).

Bohaterka klipu zbiera się na odwagę i opuszcza swojego oprawcę. Wiele kobiet będących ofiarami przemocy domowej nie jest jednak w stanie zdobyć się na taki krok. To dla nich Daria Zawiałow nagrała to przejmujące wideo, pod którym umieszony został apel, by w razie doświadczania przemocy domowej kontaktować się z Centrum Praw Kobiet oraz link do strony tej organizacji.

Oglądaj

Za realizację teledysku odpowiada studio Papaya Films. Zdjęcia zrealizował Michał Dąbal, zaś reżyserem jest Daniel Jaroszek, z którym Daria Zawiałow współpracowała wcześniej przy klipach do utworów "Świt" i "Bubble Tea".

"Kaonashi" - co oznacza tytuł nowego utworu Darii Zawiałow?

Teledysk do "Kaonashi" mocno koresponduje z tytułem utworu. Artystka zdradziła, że zaczerpnęła go ze swojego ulubionego anime - "Spirited Away: W krainie Bogów". Jak wyjaśniła:

Kaonashi to bóg bez twarzy, postać balansująca na pograniczu dobra i zła, która podąża za główną bohaterką Chihiro. Wysysający ludzkie uczucia Kaonashi budzi skrajne emocje, bo nie postrzega świata dualistycznie, a każde jego złe działanie jest relatywne. Mimo to pod warstwą mroku kryje się w nim również światło. I właśnie o takiej postaci opowiada ten utwór.

Nowy album Darii Zawiałow pt. "Wojny i noce", z którego pochodzi singiel "Kaonashi", ukaże się w marcu 2021 roku.