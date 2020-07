Kapitan Ameryka ma niezły tyłek. Wolverine doskonale o tym wie

Popkultura to przedziwna i bardzo poplątana sieć międzymedialnych powiązań. Szczególnie jeśli chodzi o współczesne oblicze kultury popularnej, a szczególnie jej spory element, jakim jest świat Marvela. Filmy i komiksy Marvela od lat przenikają się tak bardzo, że stanowią wzajemną inspirację dla twórców obu dziedzin sztuki. Udowadnia to najnowszy numer serii "Captain Marvel".

Kapitan Ameryka - tyłek superbohatera w komisie Marvela

Każdy, kto widział "Avengers: Endgame" doskonale pamięta scenę, w której doszło do konfrontacji dwóch wersji Kapitana Ameryki. Padł wtedy żarcik na temat tyłka Steve'a Rogersa, który na stałe wszedł do słownika fanów Marvela.

Żart nadal żyje, czego przejawem jest fragment z "Captain Marvel" #17. W komiksie, którego autorami są Kelly Thompson, Francesco Manna, Carlos Lopez i Clayton Cowles, widzimy luźniejszy dzień z życia superbohaterów, co nie oznacza, że na kartach zeszytu brakuje akcji. Czytelnicy Marvel Comics wiedzą zapewne, że niepisana tradycja herosów mówi o cotygodniowym spotkaniu na partyjkę pokera. Jednymi ze stałych graczy są Carol Danvers i Wolverine.

Szybko jednak wychodzi na jaw, że gra hazardowa nie do końca przypadła do gustu młodemu pokoleniu superbohaterów. Ms. Marvel proponuje grupie herosów, by odprężyli się w bardziej nowoczesny sposób i zabiera ich do Escape Roomu. Przybytek prowadzi tajemniczy mężczyzna znany jako Nexus. Zakapturzony właściciel lokalu ma jednak niecny plan. Pułapki w Escape Roomie są tak naprawdę prawdziwe niebezpieczne, jednak nie stanowią zagrożenia dla doświadczonych w walce herosów.

Motywacją Nexusa była chęć przyciągnięcia uwagi znanych superbohaterów, których jest wielkim fanem i zaprezentowania im swoich mocy. Plan bierze w łeb, bo złoczyńca zostaje szybko pokonany i odesłany do więzienia Raft. Na tym jednak nie kończy się szalony wieczór herosów. W ostatniej scenie widzimy, że postanowili wybrać się do baru na pub quiz. Biorą udział w zabawie jako drużyna Marvels.

Jeden z ostatnich paneli nawiązuje do żartu z "Endgame". Chociaż nie znamy pytania, Wolverine podpowiada, że prawidłowa odpowiedź to "Tyłek Kapitana Ameryki". Okazuje się, że ma rację i drużyna wygrywa konkurs. To nie tylko odniesienie do gagu z filmowego świata, ale również oczko puszczone wiernym czytelnikom serii "Dawn of X". Zasugerowano w niej bowiem, że Wolverine wcale nie jest heteroseksualny, ponieważ żyje obecnie w trójkącie miłosnym z Cyclopsem i Jean Grey. Nie powinno więc dziwić, że znał odpowiedź na pytanie o tyłek Steve'a Rogersa.

