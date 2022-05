"Kapsuła śmierci" już w Polsce. Wkrótce każdy może mieć własne urządzenie do popełniania samobójstw

Trwają końcowe testy "kapsuły śmierci". Jeśli wszystko pójdzie pomyślnie, urządzenie służące do popełniania samobójstw pod koniec czerwca trafi z Holandii do Szwajcarii, której rząd oficjalnie zatwierdził Sarco.

Na tym jednak nie koniec. Konstruktorzy chcą udostępnić w internecie plik, który pozwoli na wyprodukowanie urządzenia na drukarkach 3D. Kapsuła Sarco to wynalazek australijskiego aktywisty, Philipa Nitschke, który od lat walczy o prawo do eutanazji.

To bardzo spokojna śmierć

Sarco, wielorazowa kapsuła do samobójstw, zadebiutowała na targach funeralnych

Plany kapsuły do popełniania samobójstw trafią do internetu

Żeby móc popełnić w kapsule Sarco samobójstwo wystarczy wcisnąć jeden przycisk. Po chwili traci się przytomność, a komora wypełni się ciekłym azotem. Zgon ma następować w kilka minut po naciśnięciu przycisku. Część, w której znajdują się zwłoki pełni równocześnie rolę trumny.

Prace nad Sarco posuwają się naprzód, ale wolniej niż się spodziewaliśmy, ponieważ musieliśmy dokonać pewnych zmian w konstrukcji generatora. Mimo to nasz nowy główny inżynier twierdzi, że projekt będzie gotowy do prób jeszcze w tym miesiącu

- mówi w rozmowie z Medonetem Philip Nitschke, inicjator projektu.

Jeśli chodzi o pobieranie plików, nie jest to jeszcze możliwe, ponieważ nie zostały one opublikowane. Plan jest taki, aby upewnić się, że urządzenie działa poprawnie, zanim opublikujemy pliki do druku w naszym e-podręczniku