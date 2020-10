Kara śmierci dla przedszkolanki. Otruła 25 dzieci, jedno zmarło

Dzieci trafiły do szpitala po zjedzeniu owsianki, którą Wang Yun podała im na śniadanie. Zbrodni dokonano w przedszkolu w mieście Jiaozuo w Henanie. Według opinii sądu Wang dodała do owsianki azotynu sodu. Zrobiła to, by zemścić się na koledze z pracy, z którym się pokłóciła.

Przedszkolanka otruła 25 dzieci

Używany do peklowania mięsa azotyn sodu spożywany w dużych ilościach jest toksyczny. Jedno z zatrutych dzieci zmarło w styczniu 2020 roku, po 10 miesiącach walki o życie.

" Kobieta w marcu 2019 zatruła 25 dzieci, w wyniku czego jedno z nich zmarło "

– informują chińskie media.

Zatrucie dzieci wstrząsnęło chińską opinią publiczną, bo szalona przedszkolanka nie brała pod uwagę, że może zaszkodzić dzieciom. Jak twierdziła, chciała otruć tylko nauczyciela. Sąd w Jiaozuo uznał jednak, że przedszkolanka kierowała się "nikczemnymi pobudkami" i skazał kobietę na śmierć.

Wcześniej otruła męża

Sąd w wyroku podkreślił, że 37-letnia przedszkolanka już wcześniej sięgnęła po azotyn sodu. Na początku 2017 roku próbowała otruć swojego męża, z którym kłóciła się o "sprawy życia codziennego". Jak podaje serwis Pengpai Xinwen, Feng, mąż kobiety doznał wtedy lekkiego zatrucia.

" Chińskie władze nie ujawniają, ile w kraju wykonuje się wyroków śmierci. Organizacje praw człowieka sądzą, że co roku dochodzi do tysięcy egzekucji. Wyroki wykonywane są przez zastrzyk trucizny albo rozstrzelanie. "

– podaje BBC.

Podczas rozprawy w lipcu Wang przyznała się do winy. Jak dotąd nie poznaliśmy daty wykonania wyroku.

Źródło: Pengpai Xinwen, BBC

