Kara za źle noszoną maseczkę równie wysoka jak za jej całkowity brak. Na co trzeba uważać?

Maseczki nie są po to, żeby uchronić nas przed zarażeniem się COVID-19. Obowiązek zakrywania ust i nosa zastał wprowadzony, żeby przed osobami chorymi, które mogą przechodzić infekcję bezobjawowo, chronić ludzi znajdujących się w ich otoczeniu.

Z tego właśnie powodu usta i nos trzeba będzie zasłaniać aż do powstania szczepionki i wytworzenia odporności zbiorowej w społeczeństwie. Maseczki (lub inne środki wymienione w rozporządzeniu) mają za zadanie zatrzymać koronawirusy wydalane z organizmu z oddechem, kaszlem lub kichnięciami.

Do egzekwowania obowiązku zakrywania ust i nosa rząd podchodzi bardzo poważnie: kary, jakie można otrzymać za niestosowanie się do rozporządzenia są gigantyczne.

Nie tylko za brak maseczki lub innego zatwierdzonego sposobu zakrywania ust i nosa można jednak dostać mandat. Równie groźne dla zdrowia publicznego oraz indywidualnej kieszeni jest nieprawidłowe stosowanie się do zaleceń.

Kara za źle noszoną maseczkę jest tak samo wysoka, jak za jej brak

Przez pierwsze dni po wprowadzeniu przepisów policja zachowywała się wyjątkowo wyrozumiale: jeśli ktoś został przyłapany na braku maseczki, otrzymywał ją w prezencie od funkcjonariuszy, razem z zaleceniami, jak i gdzie powinno się ją nosić.

Służby nie zapomniały także o zapewnieniu środków ochronnych osobom, które same nie są w stanie ich zdobyć: bezdomnym.

Obecnie na ulicach coraz ciężej jest znaleźć osobę, która nie miałaby maseczki lub innej zasłony twarzy. Po pierwszym etapie, w którym do zaleceń stosowano się gorliwie i zgodnie z wytycznymi, pojawia się za to coraz więcej osób, które przedkładają wygodę nad zgodność z rozporządzeniem.

Modne staje się na przykład zaczerpywanie oddechu przez odsłaniania ust lub nosa, albo nawet całkowite opuszczanie maseczki, praktykowane na przykład przez palaczy. Większość osób jest przekonana, że mimo tego zachowują się zgodnie z rozporządzeniem, gdyż mają maseczkę.

Przepisy stanowią jednak, że obowiązkowe jest zakrywanie ust i nosa jednocześnie, a nie założenie maseczki. Wystawienie nosa poza maseczkę lub odsłonięciu ust i zapalenie papierosa jest więc takim samym przewinieniem, jak całkowity brak maseczki.

Jak można się dowiedzieć z linku zamieszczonego powyżej, oznacza to groźbę otrzymania od policji mandatu na kwotę maksymalną 500 zł oraz perspektywą skierowania zawiadomienia do sanepidu, który może nałożyć znacznie wyższą karę administracyjną, wynoszącą od 5000 do 30 000 zł.

