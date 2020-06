Kasia Kowalska wyjaśniła, co dolegało jej córce. "Pisali, że przedawkowała"

Z końcem marca córka Katarzyny Kowalskiej, Ola trafiła do szpitala w Londynie. 23-latka była w tak ciężkim stanie, że zwrócono się do jej matki z prośbą o intubację. Wszyscy podejrzewali koronawirusa, a piosenkarka apelowała do swoich fanów o zachowanie bezpieczeństwa i zostanie w domu.

Kasia Kowalska opowiedziała o chorobie córki

Dziewczyna na początku maja opuściła szpital, a artystka przestała publikować kolejne informacje na temat stanu jej zdrowia. Kowalska przerwała właśnie milczenie w sprawie córki i szczegółowo opowiedziała o jej chorobie w wywiadzie dla magazynu "Pani".

Wokalistka wyznała, że podejrzenie koronawirusa było oczywiste ze względu na objawy przeziębienia i gorączkę, której nie dało się niczym zbić. Temperatura utrzymywała się przez kilka dni, a w pewnym momencie trzeba było wezwać karetkę.

" Którejś nocy jej stan pogorszył się na tyle, że wezwały z koleżanką karetkę. Olę zabrano do pierwszego szpitala, tam stwierdzono, że ma zapalenie płuc, ustabilizowano jej temperaturę i odesłano ją do domu, bo mieli tam mnóstwo pacjentów z podejrzeniem COVID-19 i nie chcieli jej trzymać. "

Wokalistka wyznała, że wraz z córką przeżywała prawdziwy dramat. Kowalska opowiedziała, że SMS-y od jej córki stawały się coraz bardziej chaotyczne, a nawet wyznała, że nie może oddychać. W końcu po Olę przyjechała kolejna karetka i skierowano ją do izolatki, co nieco uspokoiło piosenkarkę.

Posłuchaj podcastu

Jednak to był dopiero początek walki 23-latki o życie. Jak opowiada Kowalska, w szpitalu okazało się, że dziewczynę trzeba intubować. To wtedy za namową zaprzyjaźnionego lekarza wokalistka opublikowała dramatyczny wpis w internecie, chciała ostrzec swoich fanów i namówić ich do odpowiedzialnego zachowania w trakcie pandemii. Niestety odbiło się to na niej okrutnymi wiadomościami, jak wyznaje artystka:

" Niektórzy pisali, że moja córka przedawkowała. Nie będę tego komentować... Nie mogłam do niej polecieć, granice zamknięte. Czułam się bezsilna. "

W wywiadzie Kasia Kowalska zdradziła również, że jej córka nie zachorowała na COVID-19, chociaż wskazywały na to objawy. Została zakażona adenowirusem, a przed pełnym powrotem do zdrowia przez trzy tygodnie pozostawała w śpiączce. Po przebudzeniu rozpoczęła bardzo trudną rehabilitację.