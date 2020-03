Kaskaderzy przygotowali świetną scenę walki inspirowaną "Wiedźminem". Zobaczcie wideo

Pierwszy sezon "Wiedźmina" od Netfliksa nie był może przełomowy, ani genialny, ale w miarę wprowadzał widzów do świata Kontynentu i przygód Geralta, Yen i Ciri. W produkcji są/były nowe odcinki ultra popularnej produkcji (zdjęcia zawieszono przez panującą pandemię koronawirusa), a sam serial ma potencjał na to, by mieć przynajmniej kilka epickich sezonów, opowiadających całą fabułę znaną z sagi Sapkowskiego.

Wiedźmin - zobaczcie hołd wideo dla scen walki w serialu

Co jednak jest dla Netfliksa najważniejsze - serial doczekał się sporej ilości memów, bardzo popularnej piosenki w postaci "Toss a Coin to Your Witcher", a także innych fanowskich przeróbek i tribute'ów, co pokazuje oddanie fanów wobec przygód Geralta.

Pewni kaskaderzy z grupy Legend of Micah postanowili wykorzystać swoje umiejętności do przygotowania filmu, w którym Geralt rozprawia się z grupą strażników miejskich.

Wideo ma oczywiście budżet wynoszący 10 dolarów i paczkę gum do żucia, ale nie zmienia to faktu, że wygląda nawet nieźle. Zobaczcie hołd dla "Wiedźmina" poniżej:

Tak jak wspomnieliśmy - w produkcji jest 2. sezon "Wiedźmina", który według planu ma zadebiutować na Netfliksie w 2021 roku. Zobaczymy, jak pandemia koronawirusa wpłynie na datę premiery kolejnych przygód Geralta i spółki.