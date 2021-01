Katastrofa UFO? Czym jest niebieski obiekt, który spadł na Ziemię? [WIDEO]

Czy kosmici odwiedzają Ziemię? To pytanie od dawna zadają sobie setki ludzi na świecie. Na teorii się jednak nie kończy, bo często dochodzi do zaobserwowania tajemniczych obiektów na niebie. Ostatnia tego typu sytuacja miała miejsce na Hawajach. Czy do oceanu wpadł statek kosmiczny?

UFO na Hawajach - czy był niezidentyfikowany niebieski obiekt?

W dobie internetu wieści o UFO są traktowane poważniej niż dotychczas, ponieważ obecnie naoczni świadkowie zazwyczaj dysponują jakimiś dowodami obserwacji dziwnego zjawiska. Robią zdjęcia lub nagrywają wideo, które później trafiają do sieci.

Podobnie było w przypadku tajemniczego niebieskiego obiektu, który zauważono na niebie w okolicach wyspy Oahu na Hawajach. UFO o podłużnym kształcie bardzo szybko poruszało się po nieboskłonie, a następnie zniknęło, prawdopodobnie lądując w oceanie. Internet jest pełen niezależnych od siebie materiałów potwierdzających to dziwne spotkanie. Oto jeden z nich.

Oglądaj

O zdarzeniu szybko zaczęły rozpisywać się media, między innymi Daily Mail US.

Do obserwacji UFO doszło tuż przed zakończeniem roku 2020 - wieczorem we wtorek 29 grudnia. Po kilku dniach wiadomość obiegła cały świat. Wśród świadków zdarzenia była kobieta imieniem Moriah. Według jej wyjaśnień obiekt leciał z dużą prędkością nad Princess Kahanu Estates. Początkowo jasno świecące UFO miało zawisnąć w miejscu, po czym odlecieć, zdając się spadać prosto do oceanu. Tuż po zniknięciu niebieskiego obiektu, na niebie pojawiło się drugie UFO, tym razem białe, które poleciało w tym samym kierunku, co poprzednik.

Zaniepokojeni mieszkańcy wyspy zadzwonili po policję. Zdarzenie zgłoszono również rządowej agencji Federal Aviation Administration. Pracownicy tej drugiej jednostki potwierdzili, że w czasie obserwacji UFO nie zarejestrowano żadnej katastrofy lotniczej, ani innego tego typu zdarzenia. Nikt nie jest więc w stanie wyjaśnić, czy doszło do rozbicia jakiegoś pojazdu pochodzącego z Ziemi, czy może do sytuacji rodem z filmu science fiction.

Czy zdarzenie w Hawajach potwierdza, że nie jesteśmy sami we wszechświecie? Nie, chociaż taka możliwość nadal istnieje. Jest jednak spora szansa, że mieszkańcy Oahu w rzeczywistości zaobserwowali jakieś niewyjaśnione przez obecną naukę zjawisko naturalne. W końcu UFO nie musi od razu oznaczać statku kosmicznego, bo to skrót oznaczający niezidentyfikowany obiekt latający, nie koniecznie pozaziemskiego pochodzenia.