Kate Winslet wyznała, że żałuje współpracy z Polańskim i Allenem. "To było haniebne"

Kate Winslet to znana aktorka, którą każdy wielbiciel kinematografii zna na pewno z ról w "Titanicu", "Marzycielu", "Lektorze", "Holiday" czy "Zakochanym bez pamięci". Kobieta udzieliła niedawno wywiadu dla "Vanity Fair", gdzie postanowiła rozliczyć się z przeszłością i złymi decyzjami, które nie dają jej spokoju po latach.

Aktorce zdarzyło się współpracować na planie z dwoma okrytymi ostatnio złą sławą wybitnymi reżyserami. Mowa tu o Romanie Polańskim oraz Woodym Allenie, którzy mają na koncie oskarżenia o molestowanie seksualne.

Przed premierą filmu "Ammonite" na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Toronto, Winslet otworzyła się i opowiedziała między innymi o trudnościach kobiet w branży filmowej. W rozmowie szybko pojawił się także wątek reżyserów.

"

Co ja do cholery zrobiłam współpracując z Woodym Allenem i Romanem Polańskim? To dla mnie niewiarygodne, jak to możliwe, że ci ludzie byli tak długo szanowani w przemyśle filmowym. To haniebne. "