Katowice: w mieście grasuje pyton? "Prosimy mieszkańców o czujność"

21 lipca 2021 na osiedlu Tysiąclecia w Katowicach znaleziono druga wylinkę węża. Okaz ma ponad 2,5 metra długości. Jest to druga wylinka pytona znaleziona w ciągu tygodnia w Katowicach.

W okolicach Stawu Maroko znajdującego się na osiedlu Tysiąclecia w Katowicach odnaleziono wylinkę Pytona Dywanowego. Liczyła ona ponad 2,5 metra długości. Jest to już drugie tego typu znalezisko w tym tygodniu. Pierwszą wylinkę znaleziono kilka dni temu również na Osiedlu Tysiąclecia. Po zbadaniu okazało się, że należała do pytona dywanowego.

- napisał 14 lipca oficjalny profil miasta Katowice.

Gatunek ten jest bardzo popularny wśród hodowców, ale zdaniem urzędników zwierzę nie należy do żadnej zarejestrowanej hodowli.

Kolejna wylinka została odnaleziona 21 lipca również na osiedlu Tysiąclecia w Katowicach.

– mówi Jacek Pytel, starszy specjalista ds. komunikacji społecznej, Straż Miejska w Katowicach.

Prosimy mieszkańców o czujność. Apelujemy o to, by nie krzywdzić zwierzęcia. Istnieje możliwość kontaktu ze strażnikami miejskimi, którzy będą wysyłać specjalistyczny zespół, który schwyci węża i przekaże go tak, aby zwierzęciu nic się nie stało.