Kaufland rusza z niestandardową sprzedażą online. Co będzie dostępne w ofercie sklepu?

Pandemia koronawirusa zmusiła mieszkańców państw objętych zarazą do zmiany trybu życia. W większości krajów władze wprowadziły niewygodne obostrzenia, które odczuwa każdy obywatel. Wszystkie zmiany mają jeden cel - powstrzymać fale zachorowań i ułatwić pracę lekarzom, którym brakuje sprzętu, miejsc w szpitalach i personelu, który także nie jest odporny na zakażenia.

Nie słabną apele ze strony rządzących, a nawet gwiazd i celebrytów, aby pozostać w domu. Muzycy oferują koncerty online, do sieci wcześniej trafiają premierowe filmy i seriale, twórcy internetowi organizują live'y, na których rozmawiają z fanami. Działania mają na celu dodanie sobie otuchy i poczucia, że nie jesteśmy sami w tych trudnych czasach.

Posłuchaj podcastu

Izolacja to także ograniczenia jeśli chodzi o zakupy. Władze podkreślają, żeby wychodzić z domu wyłącznie, kiedy jest taka konieczność. W Polsce wypisano już pierwsze mandaty nieletnim, którzy poruszają się w przestrzeni publicznej bez opiekunów lub osobom, które nie zachowują między sobą bezpiecznej odległości. Grupą wiekową najbardziej narażoną na zarażenie są seniorzy, dlatego w Polsce wprowadzono godziny, w których tylko osoby po 65 roku życia mogą wejść do sklepów. Przepis obowiązuje codziennie od godziny 10 do 12 poczynając od 1 kwietnia 2020 roku.

Koronawirus: Kaufland rusza ze sprzedażą produktów online

Jednak jeśli ktoś nie chce robić zakupów w tradycyjny sposób - nie musi. Coraz więcej supermarketów wprowadza opcje zakupów spożywczych online. Do ich grona dołącza właśnie Kaufland, jednak właściciele sieci hipermarketów zaproponowali klientom dość nietypowe rozwiązanie.

Nie będą oni mogli wybierać i dodawać do wirtualnego koszyka konkretnych, pojedynczych produktów. Firma zdecydowała, że przygotuje gotowe paczki wypełnione najchętniej kupowanymi artykułami w sieci Kaufland. Jak czytamy na buisnessinsider.com:

" W przygotowanych przez sieć paczkach znajdzie się 30 podstawowych produktów, które cieszą się popularnością wśród klientów sieci Kaufland. Będą to artykuły pierwszej potrzeby, takie jak np. mąka, makaron, ryż, mleko, cukier, herbata, sosy pomidorowe, olej czy papier toaletowy - produkty zarówno markowe, jak i marek własnych Kauflandu. "

Ceny mają nie odbiegać od tych, które znajdziemy na półkach w sklepie stacjonarnym. Jedna paczka przygotowana przez pracowników hipermarketu kosztuje 115,98 złotych. Za dostarczenie produktów musimy zapłacić dodatkowo 19,99 złotych.

Zakupy mają docierać do klientów do 48 godzin od złożenia zamówienia, które można składać za pośrednictwem sklepu internetowego Mango.

Zobacz też: Nie chcieli poddać się domowej kwarantannie. Sąd założył im „elektroniczne obroże”