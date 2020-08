Kaufland stworzył reklamę produktów wege inspirowaną... filmem "365 dni". Tego już nie odzobaczycie

"365 dni" Blanki Lipińskiej to książkowy bestseller, a filmowa ekranizacja odbiła się szerokim echem w środowisku filmowym. I to zarówno polskim, jak i zagranicznym (przypominamy o furorze, jaką film zrobił na Netfliksie). Komercyjny sukces erotyka widocznie zainteresował niemiecką sieć sklepów Kaufland, która postanowiła nawiązać do romansu Laury i Massimo w swoim najnowszym spocie reklamowym. Wyszło... obleśnie? kuriozalnie?

"365 dni" i produkty wege - Kaufland stworzył kontrowersyjną reklamę

W 40-sekundowym spocie podziwiamy, jak atrakcyjny (i niezwykle podobny do pana Torricelli) mężczyzna usiłuje zaciągnąć do łóżka młodą kobietę. Gdy jednak z jego ust pada stwierdzenie "Dam Ci 365 dni nocy i dni, żebyś się zakochała" dziewczyna obwieszcza, że ma już wybranka swego serca. Jest to... wegetariański burger z Kauflandu.

Już sam pomysł brzmi niedorzecznie. Dodajmy do tego wykonanie, gdzie kauflandowska Laura namiętnie wgryza się w rzeczonego burgera, a wychodzi nam prawdopodobnie najgorsza reklama tego roku.