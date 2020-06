Kawałek plastiku wart majątek! Na aukcję trafiła legendarna figurka z "Gwiezdnych Wojen"

Dawno, dawno temu w nie tak odległej galaktyce, firma Kenner miała na wyłączność prawa do produkowania zabawek w oparciu o licencję "Star Wars". Było to dokładnie w 1979 roku, czyli dwa lata po premierze "Nowej nadziei". Powstała wtedy zabawka, która jest uznawana przez wielu kolekcjonerów za Świętego Grala figurek. Jeden z jej egzemplarzy trafił na aukcję internetową.

Boba Fett od firmy Kenner - figurka warta majątek

Chociaż Boba Fett zadebiutował w roku 1980 w filmie "Imperium kontratakuje", pomysł na bohatera powstał o wiele wcześniej. Tak naprawdę po raz pierwszy rzesza fanów "Gwiezdnych Wojen" miała okazję ujrzeć go w animacji "The Star Wars Holiday Special" z 1978 roku, w której nie został nawet nazwany. Wyglądał jednak tak fajnie, że rozpalił wyobraźnię miłośników świata stworzonego przez George'a Lucasa.

Nic więc dziwnego, że postanowiono zarobić na popularności epizodycznego bohatera. Rok później firma Kenner powołała do życia prototyp Boby Fetta o oficjalnej nazwie Boba Fett Rocket-Firing L-Slot AFA 90. Figurkę wyróżnia to, że nie została nigdy pomalowana, dlatego jest cała niebieska. Zabawka nie trafiła finalnie do sprzedaży i jej rzadkość wynika z faktu, że powstało tylko kilkadziesiąt sztuk przedmiotu, cieszącego się obecnie wielkim pożądaniem kolekcjonerów.

Jeden z egzemplarzy właśnie trafił na eBay. Można go nabyć za "jedyne" 225 tysięcy dolarów. Osoba wystawiająca przedmiot na sprzedaż postanowiła nie być pazerna, więc dostawa artefaktu jest całkowicie darmowa. Tak wysoka cena to prawdopodobnie rekord kwoty za tę figurkę. W 2019 roku sprzedano podobny przedmiot na licytacji w domu aukcyjnym Hakes za 133 tysiące dolarów.

Oprócz samej figurki w zestawie jest oryginalne opakowanie, czerwona rakieta, którą Boba Fett wystrzeliwuje z pleców oraz certyfikat autentyczności. Jeśli jesteście zainteresowani ofertą, wystarczy kliknąć TEN link i dodać przedmiot do koszyka.

Na pocieszenie możemy tylko napisać, że jeśli posiadacie gumowe zabawki ze "Star Wars" z przełomu lat 80. i 90. XX wieku, to możecie trochę na nich zarobić. Chociaż nie są oryginalne, polskie bootlegi z "Gwiezdnych Wojen" cieszą się dużym zainteresowaniem wśród kolekcjonerów na całym świecie.

Raczej nigdy nie osiągną cen jak prototypowy Boba Fett, ale lepsze kilkaset złotych niż nic. Z drugiej strony, kto przy zdrowych zmysłach sprzedawałby część swojego dzieciństwa...

