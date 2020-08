Każdemu psu należy się godzina spacerów dziennie. Będą nowe przepisy

Zwierzak w domu to prawdziwe szczęście. Puchata czworonożna kulka potrafi bezinteresownie kochać swoją ludzką rodzinę, jest wierna, a przy okazji urocza. Jednak przyszli właściciele często zapominają, że psiak czy kociak w domu to duża odpowiedzialność. Wąsate mruczki są mniej wymagające, głównie śpią i potrafią załatwiać swoje potrzeby same w domu, jednak psy trzeba wyprowadzać, co czasem jest zaniedbywane.

Psom należy się godzina spacerów dziennie. Nowe przepisy

Spacer z psem to jedyny moment, kiedy zwierzak wychodzi z domu (o ile nie ma do dyspozycji ogrodu), dlatego według Julii Kloeckner, minister rolnictwa w Niemczech, szybki kilkuminutowy marsz wokół bloku to dla czworonoga za mało. Polityk twierdzi, że psy coraz rzadziej mają zapewniane odpowiednie bodźce czy czas i miejsca na ćwiczenia.

Jak czytamy na TVN24.pl, Kloeckner chce wprowadzić nowe rozporządzenie.

" Proponuję, by opiekunowie psów musieli zabierać zwierzęta dwa razy dziennie na spacery na świeże powietrze przynajmniej na godzinę łącznie. Nie mogliby też zostawiać psów na cały dzień samych. "

Ponadto polityk chce również surowszych przepisów dotyczących transportu zwierząt oraz ich hodowli. Nowe zasady miałyby zacząć obowiązywać od przyszłego roku. Kontrolowanie ich przestrzegania miałoby natomiast należeć do władz krajów związkowych.