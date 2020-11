Keanu Reeves prawdziwym bohaterem. Octavia Spencer wspomina, gdy aktor rzucił się jej na ratunek [WIDEO]

Czy istnieje bardziej lubiany gwiazdor Hollywood niż Keanu Reeves? Chyba nie. Aktor cały czas zaskarbia sobie coraz większe grono fanów. Wielokrotnie wykazał się bohaterską postawą. O jednym z jego czynów, opowiedziała ostatnio Octavia Spencer.

Odtwórca "Johna Wicka" ostatnimi czasu wrócił do łask. Czemu jest tak lubiany? Prawdopodobnie dlatego, że nie gwiazdorzy i jest po prostu zwykłym, miłym i fajnym kolesiem, zawsze skorym do pomocy, gdy jest taka potrzeba.

Przekonała się o tym Octavia Spencer. Aktorka gościła ostatnio w talk-show Grahama Nortona. Z jej opowieści wynika, że postawa Keanu Reevesa to nie żadna poza pod publiczkę. Od dawna był miły i uczynny. Spencer przywołała historię, która rozegrała się dwie dekady temu, kiedy to nikt nie chciał jej pomóc. Nikt oprócz Reevesa.

To było około 25 lat temu, do kin właśnie wszedł "Matrix". Byłam w drodze po scenariusz, który miałam przeczytać na castingu. Więc nie miałam na sobie bielizny, tylko dresy i mój t-shirt z ulubioną drużyną futbolową. Był znoszony i prześwitujący, a ja nie miałam stanika. Mój samochód był cały brudny, ponieważ zawsze parkowałam pod drzewami, więc z tyłu było ptasie g*wno. Do tego zepsuł się w takiej eleganckiej dzielnicy Beverly Hills, gdzie była kawiarnia. Wszyscy ci ludzie w niej siedzą, a samochody trąbią. Nikt mi nie pomógł. (...)

I nagle pojawia się ten facet w okularach przeciwsłonecznych i kaskiem motocyklowym. Od razu wiedziałem, że to Keanu Reeves. Oczywiście ześwirowałam, a on, na to, wiesz: "Potrzebujesz pomocy?". Na co ja: "Jasne!". Myślałam, że wsiądzie do samochodu, więc wysiadłam i poszłam za samochód, żeby go pchać. A on powiedział: "Nie, wypchnę cię na pobocze, wejdź do środka". I wypchnął mnie na pobocze, a potem, oczywiście, kiedy ludzie zobaczyli, że pomaga mi Keanu Reeves, wszyscy rzucili się do pomocy. "