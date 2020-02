Kendrick Lamar i The Weeknd zostali pozwani o plagiat. Chodzi o przebój z "Black Panther"

Zespół Yeasayer pozwał Kendricka Lamara i The Weeknda za ich wspólny utwór "Pray For Me", który był jednym z singli promujących film i album muzyczny "Black Panther". Grupa stwierdziła, że Kung-fu Kenny i Abel "ukradli" z ich przeboju "Sunrise" motyw chóralny, który otwiera ich piosenkę.

Kendrick Lamar i The Weeknd pozwani

Od premiery "Pray For Me" minęło już ponad dwa lata, więc reakcja grupy Yeasayer jest nieco niespodziewana. Jednak niezawodne TMZ przyznało, że widziało dokumenty potwierdzające prawdziwość pozwu. W samych papierach możemy przeczytać, że "Pray For Me" używa "charakterystycznie brzmiącego chóru" z utworu "Sunrise", a konkretnie chodzi o "męskie głosy śpiewające w wysokim rejestrze, z dzikim, pulsującym wibrato".

Zespół stwierdził również, że Kendrick i Weeknd cyfrowo podwyższyli ton chóru, aby "ukryć to naruszenie", ale grupa "i tak zdołała go niemalże od razu rozpoznać". Zarzuty są więc poważne, podobnie jak kara, której żąda Yeasayer - Lamar i The Weeknd mają zapłacić zadośćuczynienie, a także oddać wszystkie pieniądze , które zarobili na utworze. Do tego jego dalsza dystrybucja powinna zostać zakazana.

Cóż, "Pray For Me" i "Sunrise" możecie posłuchać poniżej (wspomniane chóry w utworze Kendricka i Weeknda są około 2:10, a hit Yeasayer się od nich zaczyna):