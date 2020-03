Kesha nagrała piosenkę o Nicolasie Cage'u. Zaśpiewała o kultowych rolach aktora [WIDEO]

Kesha to jedna z najpopularniejszych amerykańskich popowych wokalistek na świecie. Jej debiutancki album przyniósł jej niesamowity sukces. Singiel "Tik Tok" z 2009 roku dotarł na szczyty list sprzedaży w jedenastu krajach i został uznany za najczęściej kupowaną piosenkę w 2010 roku. Wokalistka od przeszło 10 lat koncertuje i nagrywa kolejne płyty. Artystka często podkreśla także, że jest fanką ciężkich brzmień i chociaż nie zawsze słychać to w jej kompozycjach, rockowe granie bardzo ją inspiruje.

Na początku 2020 roku Kesha spotkała się z aktorem Nicolasem Cagem na premierze jego filmu "Color Out Of Space". Wokalistka bardzo polubiła gwiazdę kina i najwyraźniej cieszy się, że mogła go bliżej poznać.

Artystka postanowiła wyrazić swoją sympatię i szacunek do ról Cage'a. Nagrała utwór inspirowany karierą aktora, w którym nawiązuje do najpopularniejszych filmów, w których zagrał. Wśród nich znalazł się chociażby hit "National Treasure" z 2004 roku.

Fragment tekstu utworu Keshy brzmi:

"

Bitch, I’m a National Treasure,

I make it rain in the desert

I got an octopus, I got a pyramid

You think I’m extra?

I’m on some Nicolas Cage shit "