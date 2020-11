Kevin Costner nie odróżnia DC od Marvela. Wpadka słynnego aktora [WIDEO]

W ciągu ostatniej dekady postacie z DC i Marvel Comics stały się bardzo popularne na całym świecie. Nawet w Polsce, gdzie komiks nigdy nie był tak popularnym medium jak na Zachodzie, wiele osób zaczyna dobrze znać nie tylko ikoniczne postacie, ale również mniej znanych bohaterów. Wszystko dzięki filmom Warner Bros. i Disneya. Okazuje się, jednak że Kevin Costner, który grał w dwóch produkcjach DCEU, nie odróżnia superbohaterskich uniwersów.

Żyjemy w dobie superherosów. Wydawać by się mogło, że nawet osoby, które nigdy nie sięgnęły po żaden komiks, czy film na jego podstawie doskonale znają bohaterów w trykotach, którzy na stałe zadomowili się w popkulturze. Nie zawsze tak jest.

Podczas jednego z wywiadów z Kevinem Costnerem wyszło jednak na jaw, że aktor nie jest do końca świadomy nowego kulturowego fenomenu, do którego również się przyczynił. Ostatnimi czasy fani DC mają w głowie tylko jedną rzecz - reżyserską wersję "Ligi Sprawiedliwości" Zacka Snydera, zwaną potocznie "Snyder's Cut", która ma ukazać się za jakiś czas.

Costner wcielał się dwukrotnie w Jonathana Kenta - przybranego ojca Supermana. Grał tego niezwykle ważnego bohatera drugoplanowego w filmach "Człowiek ze stali" i "Batman v Superman: Świt sprawiedliwości". Aktor wraz z Diane Lane, która grała Marthę Kent, byli ostatnio gośćmi Andy'ego Cohena w Sirius XM. Gwiazdy promowały swój najnowszy film "Prawo krwi". Prowadzący wykorzystał okazję, by zapytać aktorów o występ w "Lidze Sprawiedliwości" Zacka Snydera. Lane zażartowała, że chyba nie może publicznie rozmawiać na ten temat. Co jednak powiedział Costner?

"

Nie wiem nawet, co to jest "Liga Sprawiedliwości". To jakiś film? (...) Myślisz, że żartuję. W tym tkwi problem. To jakaś rzecz Marvela? (...) Nie wiem. "