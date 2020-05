Kevin Spacey, niegdyś znany i ceniony aktor, zniknął ze świata Hollywood po tym, jak w 2017 roku pojawiły się przeciwko niemu zarzuty o molestowanie seksualne. Były gwiazdor dwukrotnie już publikował nagrania wideo, które wywoływały poruszenie w opinii publicznej. Tym razem chyba jednak przesadził.

Kevin Spacey porównał się do... ofiar pandemii koronawirusa. W sieci zawrzało [WIDEO]

Wybuch pandemii koronawirusa to olbrzymi cios dla branży filmowej. Plany zdjęciowe i kinowe sale świecą pustkami, firmy tracą horrendalne sumy pieniędzy, a aktorzy pracę. To właśnie sytuację panującą obecnie w przemyśle filmowym skomentował Spacey. Niejedna z czołowych gwiazd Hollywood została zakażona, lub miała z takową osobą kontakt, przez co zmuszona została do przymusowej samoizolacji. Porównanie położenia tych osób, z wykluczeniem z powodu zarzutów o molestowanie seksualne, to zdaniem wielu internautów gruba przesada.

A to właśnie zrobił Spacey. Stwierdził, że tak jak on niegdyś, setki aktorów straciło obecnie możliwość wykonywania swojego zawodu. Zaznaczył, że choć nie lubi porównywać samego siebie do sytuacji innych osób, bo może to zostać źle odebrane, w tym przypadku uznał, że ma do tego prawo.

" Nie sądzę, aby ktoś był tym faktem zaskoczony, ale mój świat diametralnie się zmienił jesienią 2017 roku. Moja praca, relacje, moja pozycja w branży - zniknęły w ciągu kilku godzin. I choć znaleźliśmy się w podobnych okolicznościach z bardzo różnych powodów, czuję, że niektóre emocje wywołane odcięciem od pracy, są takie same. Mam więcj duże pokłady empatii wobec tych, którzy nagle dowiadują się, że nie mogą wrócić do pracy. Lub, że ją tracą i znajdują się przez to w sytuacji, nad którą nie mają kontroli. "

Były aktor określił również pandemię mianem szansy do "zatrzymania się i podjęcia refleksji nad naszym życiem".