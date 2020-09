Kevin Spacey pozwany za rzekomą napaść seksualną na 14-latków

Dwóch dorosłych już mężczyzn pozwało znanego aktora Kevina Spaceya twierdząc, że popełnił wobec nich przestępstwo seksualne, kiedy mieli po 14 lat. Do incydentów miało dojść w latach 80.

Jak czytamy na variety.com, jednym z powodów w sprawie jest Anthony Rapp, który pierwsze swoje zarzuty skierował przeciwko aktorowi już 3 lata temu. Rapp zeznaje, że Spacey zaprosił go na imprezę do swojego mieszkania w 1986 roku. Ponoć wówczas aktor złapał go za pośladki, zaprowadził do sypialni i położył się na nim. Według relacji mężczyzny, udało mu się uciec do łazienki, a potem z mieszkania.

Kevin Spacey pozwany za napaść seksualną z lat 80.

Drugi oskarżający Spaceya to mężczyzna identyfikowany jako C.D. Mężczyzna opowiada, że poznał aktora, gdy miał 12 lat. Dwa lata później Spacey rzekomo zaprosił go do domu, gdzie uprawiali seks analny oraz oralny. Podobno ich kontakty seksualne jeszcze później się zdarzały. Jak zeznaje C.D. podczas ich ostatniego spotkania, chłopak odmówił współżycia, mimo to aktor nadal próbował odbyć z nim stosunek.

Obaj oskarżyciele deklarują, że sytuacje z lat 80. miały duży wpływ na ich psychikę i odnieśli na tym polu spore uszczerbki.

Spacey odniósł się do zarzutów już trzy lata temu. Powiedział, że nie przypomina sobie incydentu, o którym mówi Rapp, jednak jeśli faktycznie do niego doszło był on wynikiem "niewłaściwego zachowania pod wpływem alkoholu". Aktor zapewniał, że jest mu przykro z powodu uczuć, które towarzyszyły przez rzekomą sytuację Rappowi przez ostatnie lata.

Spacey uczestniczył już w sprawach karnych i cywilnych w Nantucket w stanie Massachusetts i Los Angeles, jednak do dziś nie został pociągnięty do odpowiedzialności w żadnym postępowaniu.