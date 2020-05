Kiedy znów otworzą się instytucje kultury? Pojawiły się wytyczne Ministerstwa

Uruchomienie instytucji artystycznych będzie następowało stopniowo, a w początkowym okresie działania prowadzone będą bez udziału publiczności. Jak zauważa jednak minister kultury, Piotr Gliński od przedstawicieli środowisk artystycznych „wiemy, że etap, kiedy można będzie prowadzić próby, ćwiczenia, a także nagrania jest niezwykle ważny" i pozwala przygotować się do wznowienia normalnej działalności w przyszłości.

Jakie etapy wznawiania pracy instytucji kultury przewidziało Ministerstwo?

Powrót do normalnej działalności instytucji kultury będzie następować stopniowo. Przewidziano trzy główne etapy „odmrażania” tej gałęzi gospodarki.

W pierwszej fazie nastąpi powrót do pracy stacjonarnej. Artyści będą mogli wrócić na deski teatrów i scen, oczywiście z zachowaniem odpowiednich procedur bezpieczeństwa i higieny. Możliwe będą też testy członków ekip i obsady przed wznowieniem dalszej pracy.

W tej fazie nastąpi nowa organizacja stanowisk pracy z uwzględnieniem wymaganego dystansu przestrzennego – odstęp 1,5 metra, „zapewnienie wszystkim pracownikom dostępu do środków ochrony indywidualnej”, a także organizacja pracy w systemie rotacyjnym i zmianowym.

Komunikat Ministerstwa zwraca też uwagę na to, że część zadań, niewymagająca fizycznej obecności pracowników w firmie, powinna nadal być realizowana zdalnie. Planowany jest np. silniejszy nacisk na sprzedać biletów on-line i wprowadzenie specjalnych godzin otwarcia kas dla seniorów.

Druga faza przewiduje realizację działań instytucji kultury bez bezpośredniego kontaktu z publicznością. Oznacza to, że spektakle będą mogły odbywać się na deskach teatrów i innych instytucji, ale bez udziału publiczności i transmitowane on-line.

Wydarzenia artystyczne powinny być przygotowywane jednak wyłącznie w kameralnej obsadzie, co ma pomóc w zachowaniu odpowiedniego dystansu między aktorami. Przy okazji Ministerstwo rekomenduje, aby myśleć także o adaptacji wydarzeń kulturalnych z myślą o scenach plenerowych, co umożliwiłoby dostęp do kultury bez obostrzeń przestrzennych, wynikających z wielkości teatrów.

Oczywiście dodano, że:

" "przestrzeń widowni w plenerze powinna być zorganizowana tak, aby publiczność zajmowała miejsca siedzące lub stojące z zachowaniem odstępu zgodnego z przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz wytycznymi GIS, obowiązującymi w danym momencie”. "

Ponowne otwarcie instytucji kultury dla widowni

Dopiero trzecia faza zakłada powrót do normalnej działalności z udziałem widowni w salach. Podkreślono jednak, że część zadań, która nie będzie wymagać fizycznej obecności członków widowni, nadal powinna być prowadzona on-line. Zachęcano też do tego, aby działalność na początku tej fazy prowadzona była równolegle, zarówno w budynkach instytucji, jak i on-line.

Minister Gliński podkreśli, że na moment ponownego otwarcia instytucji kultury będziemy musieli jeszcze poczekać. W specjalnym komunikacie dodał:

" „Świadomie zdecydowaliśmy się zachować ramowy charakter zaleceń. Różnorodność instytucji, ich siedzib i form działania jest tak duża, że niezbędny jest tu aktywny udział dyrektorów. Ich wiedza na temat realiów pracy artystycznej, infrastruktury i warunków lokalowych, nawyków publiczności, będzie kluczowa przy kształtowaniu finalnych zasad bezpiecznego uczestnictwa w wydarzeniach artystycznych wszystkich ich uczestników - wskazał minister Gliński. "

