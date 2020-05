Rząd stopniowo zdejmuje ograniczenia związane z koronawirusem. 18 maja w życie wszedł III etap luzowania obostrzeń, a każdy kolejny był wprowadzany mniej więcej co dwa tygodnie. W związku z tym pojawia się światełko w tunelu, że już w czerwcu przejdziemy do IV etapu, a co za tym idzie w końcu zostaną otwarte kina. Te informacje są zgodne ze słowami ministra Szumowskiego i wicepremier Emilewicz, którzy ostatnio wypowiedzieli się w sprawie powrotu tego typu miejsc.

Kiedy zostaną otwarte kina? Szumowski i Emilewicz podają termin

W związku z koronawirusem sparaliżowanych zostało wiele sektorów życia i gospodarki. Na pandemii mocno ucierpiała kultura, w tym oczywiście branża filmowa.

Od marca kina pozostają zamknięte. Teraz jednak pojawiło się światełko w tunelu. Minister Szumowski poinformował, że już niedługo możliwy jest powrót tego typu miejsc.

" Myślę, że przed wakacjami będzie już można chodzić do kina - powiedział w rozmowie z "Super Expressem'. "

Na ten temat ostatnio wypowiadała się także wicepremier Jadwiga Emilewicz, która została zapytana przez dziennikarza "Studio Biznes" o powrót różnych form rozrywki, w tym właśnie kin.

" W tej chwili pracujemy nad tym, aby to wydarzyło się jeszcze w czerwcu - powiedziała Emilewicz. "

Wicepremier dodała, że ostateczne decyzje podejmie premier Morawiecki, po wcześniejszym skonsultowaniu sprawy z ministrem Szumowskim.

