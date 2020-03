Kiedyś badali epidemię w World of Warcraft, a teraz pomagają w analizie koronawirusa

W 2005 roku w popularnym WOW-ie pojawiła się dziwna epidemia, która powodowała, że tysiące bohaterów zmarło. Gracze nie potrafili sobie poradzić z dziwną epidemią, a całe wydarzenie było związane z raidem Zul Gurub. Wówczas twórcy wprowadzili do gry efekt Corrupted Blood, który atakował postaci zadając im duże obrażenia i mógł się przenosić na innych graczy działając, jak prawdziwy, bardzo poważny wirus.

Twórcy zapomnieli jednak o tym, że ten efekt miał być dostępny tylko w jednej lokacji. Błąd spowodował, że Corrupted Blood można było później dostać niemalże wszędzie. To wywołało wiele różnych reakcji wśród graczy, którzy nie wiedzieli jak obchodzić się z problemem. Ci bardziej wredni postanowili zarażać nim całe miasta, inni zaś nieopatrznie pomagali innym, przenosząc wirusa jeszcze bardziej.

Cała pokręcona sytuacja została zauważona przez duet Eric Lofgren-Nina Fefferman. Jak podaje portal PC Gamer, w 2007 roku opublikowali pracę badawczą, która opierała się na działalności graczy w trakcie epidemii w fikcyjnym świecie. Obydwoje obecnie pracują nad badaniem koronawirusa i starają się znaleźć podobieństwa między epidemią z WOW-a a prawdziwą pandemią.

Jak stwierdził w rozmowie z PC Gamer Lofgren, takowe istnieją:

"

Według mnie to był dobry przykład tego, jak istotne jest zrozumienie ludzkich zachowań. To, jak ludzie reagują na zagrożenie zdrowia wpływa na to, jak przebiegają kolejne wydarzenia. Często epidemia jest po prostu czymś, co po prostu się zdarza. Istnieje wirus i to on jest za wszystko odpowiedzialny. Tak naprawdę, to wirus przechodzi przez ludzi - to jak oni się zachowują i jak wchodzą w interakcje jest niesamowicie ważne. Fakt, że sytuacja jest chaotyczna również jest bardzo ważny. Nie możemy założyć, że wszyscy będą trzymać się kwarantanny i wszystko się ułoży. "