Kierowca autobusu zwrócił uwagę pasażerom na brak maseczek. Pobili go na śmierć

Chociaż pandemia koronawirusa się nie skończyła, wiele osób zachowuje się tak, jakby COVID-19 od dawna przestał być zagrożeniem. W wielu krajach nadal obowiązują środki ostrożności, mówiące o zachowywaniu dystansu społecznego i noszeniu maseczek ochronnych w miejscach publicznych. Tego typu zasad powinni przestrzegać między innymi pasażerowie środków komunikacji. Brak maseczek był początkiem tragedii, która rozegrała się we Francji.

Koronawirus - kierowca zabity przez pasażerów

Jak podaje Radio Zet, kierowca autobusu z miasta Bayonne stracił życie, ponieważ zwrócił uwagę grupie pasażerów na brak maseczek ochronnych. Do ataku na Philippe'a Monguillota doszło 5 lipca 2020 roku. Sprawcami napaści byli czterej mężczyźni, którzy nie stosowali się do zasad obowiązujących w komunikacji miejskiej. Pasażerowie nie zareagowali na prośbę o założenie masek ze spokojem. Zaczęli wyzywać kierowcę, następnie wyrzucili go z autobusu i pobili, wielokrotnie kopiąc i bijąc go po głowie.

Pasażerowie uciekli z miejsca zdarzenia, ale zostali szybko aresztowani. Według lokalnych władz sprawcami są osoby z marginesu społecznego dobrze znane policji - alkoholicy i narkomani, którzy niejednokrotnie łamali prawo. Teraz trafią do więzienia. Kierowca trafił natychmiast do szpitala, w którym przebywał w stanie śmierci klinicznej. Obrażenia były jednak tak poważne, że Monguillot zmarł. Z tego powodu 11 lipca 2020 roku do Bayonne przyjechał szef francuskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Gerald Darmanin. Polityk spotkał się z wdową po kierowcy Veronique Monguillot.

" Zbyt często o swoje życie boją się uczciwi ludzie. Jesteśmy tutaj, aby ich uspokoić. "

Darmanin zapowiedział, że sprawców śmierci Monguillota spotka zasłużona kara. MSW postara się zapobiec podobnym przypadkom w przyszłości. Kierowca zostawił żonę i trójkę dzieci. We Francji nadal trwa zagrożenie COVID-19. Do tej pory stwierdzono ponad 208 tysięcy przypadków zakażenia koronawirusem i ponad 30 tysięcy zgonów nim spowodowanych.

