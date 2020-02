Odszedł szef Disneya. Kim jest jego następca i co dalej z Marvelem oraz Star Wars?

Jak podaje portal Variety, Bob Chapek oficjalnie (i niespodziewanie) przejął władzę we wtorek 25 lutego 2020 roku, kiedy to z pozycji prezesa Disneya zrezygnował Bob Iger. Były szef Imperium Myszki Miki pozostanie jednak w firmie na pozycji członka zarządu, skąd będzie zarządzał kreatywną działalnością całego Disneya.

I chociaż Chapek spędził w firmie ponad 27 lat, to wciąż jest jednym z mniej znanych włodarzy Disneya wśród elity Hollywood. Jak podaje wspomniany portal, mężczyzna jest opisywany jako "człowiek firmy", który potrafi się dostosować do wszystkich okoliczności losu i buduje bardzo dobrze funkcjonujące drużyny. Jego wybór nie powinien być dziwny - w końcu Chapek ma mnóstwo doświadczenia w różnych oddziałach firmy.

W trakcie swojej kariery, Chapek funkcjonował jako szef parków Disneya, a także ich sieci hoteli i resortów. Pracował również w dystrybucji, której w końcu został szefem.

Jak Iger tłumaczył swoją decyzję? Firma opublikowała oficjalne oświadczenie:

"

Dzięki dobremu startowi naszych nowych produktów kierowanych bezpośrednio do konsumentów i dobrej integracji studia 21st Century Fox, wierzę, że nadszedł czas, by zacząć zmianę prezesa. Mam ogromną nadzieję wobec Boba i nie mogę się doczekać naszej współpracy na przestrzeni następnych 22 miesięcy, kiedy będzie szykował się do swojej nowej roli. Ja natomiast skupię się na kreatywnej działalności naszej firmy. "