Kino w czasach koronawirusa. Aplikacja Netflix Party symuluje seans na sali kinowej

Świat opanował koronawirus i wiele osób od długiego czasu nie wychodzi z domu. Miłośnicy filmów cieszą się, ponieważ mogą nadrobić zaległości podczas kwarantanny, w czym pomagają im serwisy streamingowe. Co jednak z osobami, które nie potrafią oglądać filmu, nie będąc w kinie? Dla nich powstała aplikacja Netflix Party, która symuluje seans z innymi osobami.

Netflix Party - kino w czasach koronawirusa

Eksperci na całym świecie zalecają wstrzymanie wszelkich aktywności, których dokonuje się w grupie. Nie każdy jednak jest samotnikiem i kwarantanna może dawać się we znaki osobom, które lubią towarzystwo innych ludzi. Na przykład podczas oglądania filmu. Powstała jednak nakładka do wyszukiwarki Google Chrome, która daje namiastkę obcowania z innymi osobami podczas seansu.

Mowa o Netflix Party - sposobie na wspólne oglądanie filmów na odległość. Kina są zamknięte, więc ludzie muszą sobie jakoś radzić i znaleźć substytut zwyczajnych społecznych interakcji. Netflix Party pozwala na połączenie kilku kont na Netfliksie i wspólnym oglądaniu wybranego tytułu. Obok okna, w którym wyświetlany jest film, czy serial, pojawia się komunikator, w którym członkowie grupy mogą wymieniać się wiadomościami tekstowymi i nie tylko komentować, to co dzieje się na ekranie, ale również pisać na inne tematy.

Jak widać, potrzeba jest matką wynalazków. Jeszcze kilka tygodni temu na tego typu rozwiązanie zdecydowaliby się prawdopodobnie tylko nieliczni użytkownicy Netfliksa. Łatwiej jest się przecież spotkać ze znajomymi w domu i wspólnie coś obejrzeć. W dobie kwarantanny tego typu spotkania są nieodpowiedzialne, więc można je zastąpić za pomocą internetowych rozwiązań.

Epidemia koronawirusa może być przełomem w dziedzinie dystrybucji filmów. Wielu dystrybutorów już zdecydowało się na niespotykane wcześniej kroki. Produkcje, które nie trafiły do kin z powodu pandemii, można oglądać na platformach VOD. Czy COVID-19 przyczyni się do upadku kin? A może, kiedy zagrożenie minie, ludzkość wróci do dawnych nawyków? Przekonamy się o tym w ciągu najbliższych miesięcy.

