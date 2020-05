Klapki Kubota w PlayStation Plus. Nowa promocja dla właścicieli PS4

PlayStation Plus to płatna usługa, dzięki której właściciele konsol PlayStation 4 mogą uczestniczyć rozgrywkach online. Sony stara się jednak uatrakcyjnić subskrypcję, oferując swoim klientom dwie darmowe gry co miesiąc.

Na maj 2020 są to tytuły, w których można zatracić się godzinami, zapełniając czas spędzany na izolowaniu się w domu: symulator budowania miasta oraz prowadzenia gospodarstwa rolnego.

Nie jest to koniec atrakcji dla osób opłacających abonament PlayStation Plus. W ramach programu lojalnościowego PlayStation Plus Rewards można liczyć na zniżki u partnerów akcji, której najnowszym partycypantem stał się producent klapków Kubota.

PlayStation Plus ze zniżką na klapki Kubota. Promocja w ramach PlayStation Plus Rewards

Bonifikata na zakup klapek Kubota nie jest może oszałamiająca, ale daje szansę na wejście w wakacje z cenionym w niektórych środowiskach szykiem i stylem.

" Posiadacze subskrypcji PS Plus będą mogli cieszyć się 15% zniżką na wszystkie produkty z internetowego sklepu Kubota. Dodatkowo, zmianie uległa oferta Player.pl, pakiet 14-dniowy Start dla nowych użytkowników, zmienił się na darmowy dostęp do pakietu START VOD+TV przez 14 dni. "

Pełna lista dodatkowych zniżek przysługujących subskrybentom PlayStation Plus wygląda następująco:

Helios: 15% taniej na bilety w standardowej cenie (do 30.09.20)

SQN Store: 30% zniżki na wszystko (do 30.09.20)

Boldking: 50% zniżki na The Kit (do 30.09.20)

Prosto: 20% zniżki na wybrane produkty (do 30.09.20)

Pyszne.pl: 5 zł taniej bez min. kwoty zamówienia (31.08.20)

Muscat: 50 zł zniżki na wybrane okulary (do 30.06.20)

SBM: 20% zniżki na wybrane produkty (do 31.05.20)

KFC: 10% zniżki na wszystko przy zamówieniu za min. 25 PLN (do 30.06.20)

Kubota: 15% zniżki na wszystkie produkty (do 30.09.20)

Player.pl: Darmowy dostęp do pakietu START VOD+TV przez 14 dni (do 30.06.20)

