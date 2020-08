Klocuch podsumował polską popkulturę w 4 minuty. Zobacz nowy film mistrza

W polskim internecie nie ma chyba genialniejszego twórcy niż Klocuch. Nikt tak jak on nie tworzy absurdalnych filmów, które można interpretować na bardzo wiele różnych sposobów. W najnowszym dziele podsumował na przykład polską popkulturę w niecałe pięć minut. Jak tego dokonał?

"na dobre i na zle - muzyka poczatkowa 2020" - nowy film Kolocucha

Przez wiele lat wyszydzany i znany tylko prawdziwym koneserom końca internetu anonimowy twórca z czasem zyskał zasłużone uznanie. Z wydurniającego się w sieci dzieciaka przeistoczył się w prawdziwego internetowego artystę i komentatora otaczającej nas rzeczywistości. Nie bez powodu doczekał się wystawy w galerii sztuki i stał się obiektem zainteresowania badaczy internetu.

W swoim najnowszym dziele, w którym wynosi memiarstwo do rangi sztuki, Klocuch udowodnił, że nadal jest największym twórcą polskiego, jeśli nie światowego YouTube'a. Mowa o materiale zatytułowanym "na dobre i na zle - muzyka poczatkowa 2020", który trafił na kanał Klocucha 18 sierpnia 2020 roku. Oto jak się prezentuje nowy film.

Nowy film koresponduje z wideo sprzed tygodnia pod tytułem "ojciec mateusz muzyka 1 godzina", w którym widzimy zapętlony fragment serialu "Ojciec Mateusz", uzupełniony utworem z tej produkcji. Całość rzeczywiście trwa godzinę i osoby, które obejrzą film do końca, zostaną wynagrodzone ukrytymi w kilku miejscach smaczkami.

"na dobre i na zle - muzyka poczatkowa 2020" również odnosi się do ważnej z punktu widzenia polskiej popkultury produkcji - słynnego serialu o przygodach lekarzy z Leśnej Góry. Pomysł jest podobny, ale o wiele bardziej przystępny w odbiorze. Nowe wideo trwa bowiem niecałe pięć minut i zawiera o wiele więcej, łatwo dostrzegalnych Easter eggów niż "ojciec mateusz muzyka 1 godzina". Koncepcja jest dość prosta - pozornie mamy do czynienia z wydłużoną czołówką "Na dobre i na złe". Szybko jednak zdajemy sobie sprawę, że całość to XXI-wieczny remiks pełną gębą.

Do podkładu z utworu z czołówki serialu Klocuch dodał bowiem rap Rycha Peji z utworu Slums Attack "Szacunek ludzi ulicy". Całość brzmi zaskakująco dobrze, bowiem nawijka Peji idealnie łączy się z kompozycją Krzesimira Dębskiego, Sebastiana Krajewskiego, Bartłomieja Gliniaka i Marcina Kuczewskiego. To jednak nie koniec modyfikacji. Oprócz kolejnych bohaterów znanych z serialu "Na dobre i na złe" pojawiają się dodatkowe postacie znane z popkultury i świata tworzonego przez lata przez Klocucha.

Wśród gościnnych występów mamy między innymi członków ekipy kanału TVGRY.PL, NR Geeka, Kubę Klawitera czy Poszukiwacza. To tylko jednak osoby znane z internetu. Klocuch składa też hołd innym kultowym polskim serialom. Czołówka "Na Dobre i na złe" płynnie przechodzi w intra takich produkcji jak "Złotopolscy", "Rodzina zastępcza" czy "Plebania". Nie brakuje też innych popkulturowych gości - Michał Żebrowski, który grał swego czasu w "Na Dobre i na złe" występuje w filmie Klocucha również jako Wiedźmin. Jest też Norbi, Rafał Brzozowski, bracia Golec oraz Mariusz Pudzianowski. Końcówka to natomiast kolejny hołd złożony Slums Attack. Słyszymy bowiem fragment utworu "Co cię boli?!".

Jak interpretować to dzieło? Można to zrobić na wiele sposobów. Prawdziwa sztuka charakteryzuje się jednak tym, że można w niej znaleźć wiele różnych kontekstów, w zależności od tego, kim jest odbiorca. Czy "na dobre i na zle - muzyka poczatkowa 2020" to manifest niezależności Klocucha? A może po prostu zwykły żart na bardzo wysokim poziomie intelektualnym? To zapewne wie jedynie sam autor.

