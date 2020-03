Klocuch włączył się do walki z koronawirusem. Zaprezentował zestawienie "Mycie rąk w grach"

Świat opanowała epidemia koronawirusa. Gorący temat związany z chorobą COVID-19 i kwarantanna, która ma jej przeciwdziałać, zaowocowała nowym filmem Klocucha. Youtuber zaprezentował widzom swoje najnowsze dzieło pod tytułem "mycie rak w grach".

Koronawirus - Klouch uczy jak myć ręce

Od kilku tygodni COVID-19 nie schodzi z pierwszych stron gazet. Popularność tematu dała się też we znaki Klocuchowi, który podszedł do niego z typowym dla siebie dystansem. W przeciwieństwie do wielu celebrytów, Klocuch nie odniósł się w filmie pod tytułem "mycie rak w grach" do koronawirusa bezpośrednio, ale inspiracja jest dość jasna.

Klocuch od jakiegoś czasu tworzy parodie internetowych zestawień, wymyślając coraz bardziej absurdalne tematy. Każdy fan internetowego twórcy zapewne bardzo dobrze wie, jak dużym uczuciem artysta podchodzi do takich tematów jak "siuranie" i "siury", którym zresztą poświęcił osobne wideo i wspomina o nich przy każdej nadarzającej się okazji. W "myciu rak w grach" jest zresztą podobnie. Zobaczcie sami.

W której grze najlepiej przedstawiono mycie rąk? Hitmen Fahrenheit Rytyny Casytyly Wolfstein 塊回顧中國 (Szlewindog) "Klan" Gra o życiu człowieka Simsy Dwa Cygany jeden drugi, duży mały Cyberpunk 27 Hitmen część najnowsza jaka narazie jest GTA o kombojach Ta gra o życiu człowieka Skyrim w oklarach 3D Inna

Film zaczyna się w znajomej dla miłośników twórczości Klocucha scenerii - przy obskurnym zlewie, który był jednym z głównych bohaterów wideo zatytułowanego "paruwa na polu - ratunek". Tym razem zlew nie służy napełniania "siukacza", tylko mycia rąk. W pierwszych 45 sekundach swojego najnowszego dzieła Klocuch prezentuje, jak powinno się to robić.

Po efektownej animacji tytułu twórca przechodzi do rzeczy i bierze na warsztat słynne i mniej słynne tytuły z dziedziny gier wideo, w których pojawia się motyw mycia rąk. Wśród wybranych przez Klocucha pozycji, znajdują się między innymi dwie części Hitmana, The Sims, Cyberpunk 2077, Fahrenheit, Wolfenstein, Red Dead Redemption 2, Skyrim VR czy Death Stranding. Gościnnie pojawia się nawet serial "Klan" i słynna scena z myciem rąk.

Autor dokonując analizy, wziął pod uwagę takie elementy jak widoczność "wodiczki", występowanie mydła i mydlin oraz rodzaj suszenia rąk.Okazuje się, że najpopularniejszą metodą końcowej fazy całej czynności jest tak zwane "wytrzepywanko". Dowiadujemy się też, że lepiej myć ręce bez wody i mydła, niż nie myć wcale oraz jak Klocuch karałby osoby, niemyjące rąk po "siuraniu" - śmiercią. Na koniec youtuber apeluje do swoich widzów i twórców gier.

" W ogóle nie ma gry, gdzie myje się ręce i się używa mydło. Chyba że znajdziecie. I to powinno się zmienić w grach. Więcej mycia rąk z mydłem i oczywiście w życiu też... i to już się żegnam z wami. Myjcie mydłem i serwus. "

Mamy nadzieję, że Klocuch przyczyni się do zwiększenia świadomości konieczności dezynfekcji rąk wśród swoich widzów, a jego film będzie kolejnym czynnikiem ograniczającym epidemię koronawirusa.

