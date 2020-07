Kluby ze striptizem znalazły sposób na utrzymanie biznesu w trakcie pandemii. Poznajcie kluby w wersji drive-thru

Jednymi z poszkodowanych były przybytki, żyjące dzięki nocnej klienteli. Kluby ze striptizem, jak i kluby muzyczne zostały zamknięte, wraz z nastaniem „epoki lockdownu” i zasad dystansu społecznego. Okazuje się jednak, że dzięki ograniczeniom, przedsiębiorcy muszą znaleźć bardziej kreatywne rozwiązania.

Tak stało się w Teksasie, gdzie kilka klubów ze striptizem wymyśliło usługę drive-thru dla złaknionych wrażeń klientów. Jak podaje amerykański magazyn Complex kilka klubów przygotowało specjalne wydarzenia na parkinagach swoich przybytków. Na terenie przed klubem ustawiono ogromny namiot, a w nim prowizoryczne sceny dla tancerek oraz wystarczającą przestrzeń dla pojazdów zmotoryzowanych.

Każdy samochód może zatrzymać się na miejscu na maksymalnie dwa utwory, a następnie musi zrobić miejsce kolejnych klientom. Tak przynajmniej było w klubie San Antonio Men’s Club, który zorganizował specjalne wydarzenie w ostatni weekend.

Albert Cortez, menadżer klubu San Antonio Men’s Club tak opowiedział o swoim pomyśle w rozmowie z dziennikarzem KenS5:

"Rozrywka to rozrywka dla różnych ludzi. Ludzie lubią różne rzeczy, a my przygotowujemy dobre show. DJ puszcza dwie piosenki, dziewczyny wychodzą na sceny. Faceci mogą rzucać pieniądze, bo mamy do tego celu specjalnie przygotowane kubełki. Także można dawać dolary, siedząc w swoim aucie, zgodnie z zasadami dystansu społecznego". "

Autorzy artykułu zwrócili uwagę, że działanie San Antonio Men’s Club to nie pierwszy przypadek takiego rozwiązania problemu zamkniętych klubów. Kilka tygodni temu na podobny pomysł wpadli właściciele klubów w Portland w stanie Oregon, którzy również wyprowadzili swoje tancerki „na ulice”, umożliwiając im kontakt z klientami w zgodzie z obowiązującymi zasadami przeciwdziałania pandemii.

Warto wynotować, że jest to działanie, z którego cieszą się nie tylko klienci, ale i sami pracownicy i pracownice klubów. Dzięki temu bowiem nadal mogą zarabiać na życie, wykonując swoją pracę. Dziennikarz Forbesa rozmawiał także z Chase Kelly, pracownicą organizacji Survive The Club, która zajmuje się szkoleniem przyszłych pracownik klubów ze stripizem.

"

"Wszyscy jesteśmy pozbawieni pracy. Mało jest rzeczy, które kluby mogą dla nas zrobić. Z drugiej strony, niektórzy właściciele naprawdę się starają. Widziałam kluby, które publikowały informacje o stronach społecznościowych swoich tancerek, linki do profili na OnlyFans, czy udostępniały dane do przelewów, aby klienci mogli pomóc utrzymać im środki do życia. To jest niezwykle ważne, bo wielu z naszych stałych klientów nie wie nawet, w jaki sposób się z nami skontaktować". "