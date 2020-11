Kobieta Roku 2020 według Billboard wybrana. Które artystki wyróżniono w plebiscycie Women in Music?

W środę 18 listopada Billboard zdradził, które kobiety ze świata muzyki zostały wyróżnione na Billboard 2020 Women in Music Event. Najważniejszy tytuł przyznano Kobiecie Roku 2020.

Kobieta Roku 2020 według Billboarda. Kto zasłużył na wyróżnienie?

Billboard od 2007 roku organizuje coroczne wydarzenie mające na celu zaznaczyć obecność kobiet w przemyśle muzycznym. Artystki otrzymują wyróżnienia za swój wkład w branżę, inspirowanie młodych pokoleń oraz komercyjne sukcesy.

Nagrody Billboard 2020 Women in Music rozdane

Tegoroczna edycja wydarzenia przeniosła się do sieci ze względu na pandemię koronawirusa, jednak mimo przeciwności losu, wyróżnienia zostały przyznane. Najważniejszy tytuł otrzymała w tym roku Cardi B. Została wybrana Kobietą Roku 2020. Jak czytamy na Billboardzie, raperka znalazła się na liście Hot 100 magazynu dzięki utworowi "WAP", udzielała się też jako polityczna aktywistka, a także wzięła udział w kampanii Reeboka.

Na liście nagrodzonych znalazła się także piosenkarka Jennifer Lopez. Została określona przez Billboard ikoną i to właśnie tytuł Icon Award przypadł artystce. Dua Lipa za sprawą sukcesu albumu "Future Nostalgia" otrzymała nagrodę Powerhouse Award.

Z kolei Dolly Parton, legenda country została wyróżniona tytułem Hitmaker 2020. Nagrodę przyznaje się autorce piosenek, które wywarły największy wpływ na kulturę. Tytuł wschodzącej gwiazdy, czyli Rising Star Award powędrował do Chloe x Halle, Jessie Reyez natomiast zyskała nagrodę American Express Impact Award.

Jedno z wyróżnień powędrowało także do Brianny Agyemang i Kamili Thomas. Kobiety były inicjatorkami akcji #TheShowMustBePaused po zabójstwie George'a Floyda i otrzymały za swoją inicjatywę tytuł Executive of the Year Award.