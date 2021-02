Kobieta została skazana za przemyt kaktusów i sukulentów w pończochach

Kobieta w Nowej Zelandii została skazana po tym, jak przyłapano ją na próbie przemycenia prawie tysiąca kaktusów i sukulentów. Rośliny były przymocowane do jej ciała.

Próbowała przemycić prawie tysiąc kaktusów i sukulentów

Jak podaje dziennik "The Guardian", Wenqing Li, znana jako Wendy, przyznała się w sądzie okręgowym w Manukau do zarzutów jej postawionych. Te były na podstawie dwóch odrębnych naruszeń przepisów o bezpieczeństwie biologicznym, a także usiłowania sprowadzenia roślin z Chin.

Sprawa zaczęła się w marcu 2019 roku, kiedy to 38-letnia Li mieszkająca w Auckland postanowiła podjąć próbę przemycenia 947 sukulentów i kaktusów. Włożyła je do pończoch i przywiązała do swojego ciała. Rośliny były warte ponad 10 tysięcy dolarów i jak wynika z relacji policji, obejmowały osiem gatunków zagrożonych wyginięciem.

Li została jednak wskazana przez psa szukającego przemytników po przybyciu na międzynarodowe lotnisko w Auckland. Tam próbowała pozbyć się roślin w toaletach, gdzie - jak stwierdzono w rządowym komunikacie - "znaleziono dużą ilość materiału roślinnego". Kobieta zamierzała sprzedawać sukulenty i kaktusy (które miały mieć "wysoką wartość handlową") w internecie.

To nie była ostatnia przygoda Li z roślinami i przemytem. Do podobnego incydentu doszło w lipcu 2019 roku, kiedy to kobieta próbowała przemycić nasiona ukryte w opakowaniach na iPada.

3 lutego 2021 roku Wenging Li została oficjalnie skazana na 12 miesięcy intensywnego nadzoru i 100 godzin prac społecznych. Simon Anderson, szef detektywów odpowiedzialnych za sprawę, powiedział, że wyrok ma być "dobrym przypomnieniem, tego, że każdy, kto przemyca rośliny lub inne zagrożone gatunki do Nowej Zelandii, może spodziewać się ścigania".