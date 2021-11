Kobra ugryzła go w toalecie. Mężczyzna musiał się poddać rekonstrukcji penisa

Podczas wycieczki po rezerwacie przyrody w Afryce, pewien turysta poszedł skorzystać z toalety. Tam trafił na bardzo jadowitą kobrę, która ugryzła go w prącie. Wąż ukrywał się w toalecie i zaatakował swoją ofiarę w najmniej spodziewanym momencie.

Kobra ugryzła go w toalecie

Zaalarmowana pomoc medyczna dostała do ofiary pogryzienia dopiero po trzech godzinach. Najbliższy szpital znajdował się bowiem w odległości 350 km.

W chwili przyjęcia do szpitala jego penis i moszna były spuchnięte, ciemnofioletowe i niezwykle bolesne dla pacjenta. Lekarze zdiagnozowali martwicę moszny i podali mężczyźnie wiele dawek surowicy i antybiotyków o szerokim spektrum działania.

- poinformowali cytowani przez Polsatnews.pl medycy.

47-latek otrzymał niezbędną pomoc medyczną w RPA, jednak w jego przyrodzeniu zaczęła się rozwijać silna martwica i należało amputować sporą część skóry. Dziewięć dni później chory trafił do Holandii, gdzie dokonano przeszczepu tkanek.

Jak się okazało, lekarze wydali specjalne oświadczenie, w którym stwierdzili, że był to pierwszy przypadek wystąpienia martwicy prącia spowodowany ugryzieniem przez kobrę. Eksperci, zgłosili to zdarzenie do Raportu Przypadku Urologii.