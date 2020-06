Kokaina wartości 3 mld zł wykryta w zamrożonej pulpie ananasowej w Gdyni. Policjanci myślą, że jest jej więcej [WIDEO]

Handlarze narkotykami wymyślają coraz to nowe sposoby przemycania towaru poza granice południowoamerykańskich krajów, gdzie jest wytwarzana. Oklepaną taktyką, często pokazywaną na filmach, jest połykanie woreczków z narkotykami przez kurierów.

Kartele potrafią jednak nieźle zaskoczyć: głośno było między innymi o przerzucaniu towaru za pomocą specjalnie skonstruowanej łodzi podwodnej, w procederze wykorzystywane są także coraz częściej drony.

W Gdyni natrafiono na sprawę, która wydaje się być bardzo nietypowa: służby przechwyciły w magazynie beczki z zamrożoną pulpą ananasową, która oprócz owoców miała jeden dodatkowy składnik: kokainę.

Wykryciem przemytu pochwaliła się policja:

"

Śledczy z Zarządu w Olsztynie Centralnego Biura Śledczego Policji i Morskiego Oddziału Straży Granicznej ustalili, że w jednym z gdyńskich magazynów, należącym do legalnie działającej firmy, przechowywane są 144 metalowe beczki o pojemności 250 kilogramów mające zawierać zamrożoną pulpę ananasową. Towar na zlecenie jednej ze spółek został sprowadzony z Ekwadoru w okresie od 16 listopada do 13 grudnia 2019 roku, najpierw drogą morską do portu w Hamburgu, potem transportem drogowym do Gdyni. "