"Kokainowe hipopotamy" Escobara rozmnażają się jak szalone. Naukowcy bija na alarm

Władze Kolumbii nadal nie bardzo wiedzą co zrobić z "kokainowymi hipopotamami", które grasują w dżungli i rozmnażają się jak szalone.

Pablo Escobar został zastrzelony w akcji komandosów w 1993 roku. Kolumbijski baron narkotykowy nazywany był "królem kokainy" i był jednym z najbogatszych ludzi na świecie. Escobar przemycał kokainę do USA i innych państw i dzięki temu stał się jednym z najbogatszych kryminalistów w historii, z około 30 miliardami dolarów majątku.

"Kokainowe hipopotamy" Escobara rozmnażają się jak szalone

Leżąca 100 km od Medellin posiadłość Hacienda Nápoles należąca do narkotykowego bosa została zaniedbana a wiele egzotycznych zwierząt, które hodował Escobar, trafiło do ogrodów zoologicznych. Niestety lokalne władze nie bardzo wiedziały co zrobić ze stadkiem czterech hipopotamów, które na prośbę narkotykowego barona zostały sprowadzone z Nowego Orleanu.

Hipopotamów nie chciał przygarnąć żaden ogród zoologiczny, więc pozostawiono je w jeziorku na terenie parku otaczającego rezydencje. Kilku sztukom udało się uciec i znaleźć wręcz doskonałe warunki w ciepłych bagnach i w rzece Magdalena. Zwierzęta te w całej Ameryce Łacińskiej nie mają naturalnych wrogów. Żyjąc jak w przysłowiowym raju, zwierzaki ochoczo zaczęły się rozmnażać na potęgę. Niestety szybko się okazało, że nazywane przez miejscowych "dużymi żabami" ssaki okazały się bardzo agresywne. Kilka lat temu BBC opisywało nawet przypadek wcześniej oswojonego samca, który na wolności nie uciekał, a wręcz napadał na ludzi i krowy. Ostatecznie został zastrzelony.

Niedługo potem podjęto pierwszą próbę sterylizacji hipopotamów, aby zapobiec ich dalszemu rozmnażaniu, jednak okazała się ona nieudana. Nadzór przyrodniczy prowincji Antioquia (CIFFA) nie potrafił sobie poradzić z całkowicie niepotrzebnymi w ekosystemie zwierzętami. Hipopotamy zaczęły się mnożyć bez opamiętania. Jeszcze kilka lat temu liczbę zwierząt szacowano na 80 sztuk, ale populacja "kokainowych hipopotamów" stale rośnie. Na przestrzeni lat zwierzęta oddaliły się o ponad 100 km od Hacienda Napoles. Obecnie ministerstwa środowiska i zrównoważonego rozwoju szacuje, że jest ich 133. Naukowcy są pewni, że w Kolumbii hipopotamy rozmnażają się o wiele szybciej niż w rodzinnej Afryce.

Konieczne są konkretne decyzje w związku z szybkim powiększaniem się populacji tego gatunku

- powiedział minister środowiska i zrównoważonego rozwoju Carlos Eduardo Correa.

Do połowy października 2021 przy pomocy specjalnej substancji chemicznej udało się wysterylizować 24 hipopotamy. Efekty będzie można ocenić dopiero za kilka miesięcy.

