Barbie to nie tylko słodkie lalki z blond włosami. Firma Mattel co rusz wypuszcza specjalne edycje zabawek nawiązując współprace z gwiazdami rocka, sportowcami, podróżnikami czy naukowcami. Swego czasu swoją lalką Barbie mogły pochwalić się Martyna Wojciechowska, czy Iwona Blecharczyk, zawodowy kierowca tira. Teraz do tego zacnego grona dołączyła kolejna, wybitna Polka - Anita Włodarczyk.

Kolejna Polka ma swoją lalkę Barbie! To jedyna taka zabawka Mattel na świecie

Polska sportsmenka, Anita Włodarczyk, pochwaliła się na swoich social mediach, że ma własną lalkę Barbie w ramach serii Barbie Shero. Zabawka oczywiście przypomina mistrzynię, jest ubrana w biało-czerwony strój polskiej reprezentacji.

Włodarczyk napisała, że jest to jedyna na świecie Barbie rzucająca młotem:

Wiele wyróżnień, nagród w swojej karierze otrzymywałam. Każde z nich było dla mnie motywacją do osiągania jeszcze wyższych celów ale to wyróżnienie w postaci lalki Barbie zaprojektowanej na swoje podobieństwo jest szczególne dlaczego ? Ponieważ przyznawane jest wybitnym kobietom, które udowadniają dziewczynkom i kobietom na całym świecie, że warto mieć marzenia, być upartą w dążeniu do ich realizacji, warto podążać własną drogą. Można być kobietą i robić wszystko to, o czym się marzy.

Sportsmenka wyznała, że chętnie spotyka się z dziećmi i młodzieżą, by zachęcić ich do aktywności sportowej. Cieszy się, że łamiąc stereotypy jest inspiracją dla innych, młodych osób:

Jest mi niezmiernie miło, że znalazłam się w gronie najbardziej inspirujących kobiet świata, w gronie innych sześciu Europejek nagrodzonych w tym roku wyróżnieniem Barbie Shero amerykańskiej firmy Mattel produkującej lalki Barbie.

Zobaczcie, jak prezentuje się ta lalka Barbie:

Barbie Shero to cykl lalek poświęconych wyjątkowym kobietom. Zabawki są wydawane od 2015 roku przez firmę Mattel. Shero to skrót od she (ona) i hero (bohater).