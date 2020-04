Kolejna darmowa gra na Playstation. Wielki hit sprzed kilku lat

Powrót Agenta 47 w wersji od Square Enix trafił właśnie za darmo na Playstation Store - co najważniejsze, jest to pełna wersja, która zawiera wszystkie epizody "Hitmana" z 2016 roku. Na razie nie wiemy, jak długo gra będzie dostępna na PS Store za darmo, więc polecamy się spieszyć z pobraniem produkcji.

Hitman (2016) za darmo na Playstation Store

Tak jak wspomnieliśmy, "Hitman" jest dostępny do pobrania za darmo w swojej pełnej wersji. To oznacza, że mamy możliwość zagrać w 6. kolejnych epizodów z życia Agenta 47. W trakcie rozgrywki zostaniemy zabrani do kolejno: Paryża, Sapienzy, Marrakeszu, Bangkoku, Kolorado i Hokkaido.

W każdej z tych lokacji będziemy mieli do zlikwidowania kolejne cele. To, jak to zrobimy jest zależne tylko i wyłącznie od nas.

Sama produkcja została doceniona przez krytyków oraz graczy za sam gameplay, jednak krytykowano sposób publikacji gry podzielonej na kolejne odcinki. Przez to, że "Hitman" jest jednak dostępny już w całości, to my tego problemu nie będziemy mieli.

Gra została doceniona na tyle, że w 2018 roku doczekała się kontynuacji o tytule "Hitman 2", która została przyjęta jeszcze cieplej od poprzedniczki. Dlatego możemy się spodziewać, że niedługo Square Enix zapowie kolejną odsłonę serii.