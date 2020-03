Kolejna gwiazda "Gry o tron" chora na koronawirusa. Poinformowała o swoim stanie zdrowia

Pandemia koronawirusa nie odpuszcza i z dnia na dzień słyszymy o kolejnych przypadkach pacjentów ze zdiagnozowaną chorobą COVID-19. Wirus dotyka również osoby znane. Do grona chorych celebrytów dołączyła Indira Varma - aktorka dobrze znana wszystkim widzom "Gry o tron" z roli Ellarii.

Brytyjka nie jest jedyną członkinią osady popularnego serialu HBO, która została zdiagnozowana jako zarażona koronawirusem. Kilka dni wcześniej informowaliśmy, że na COVID-19 choruje również Kristofer Hivju.

Varma poinformowała o swojej chorobie za pośrednictwem Instagrama. Nie zaczęła bezpośrednio. Pierwsze zdania posta dotyczą bowiem ubolewania nad zawieszeniem produkcji wielu seriali z powodu pandemii. O swoim przypadku koronawirusa wspomniała mimochodem.

"

Szkoda, że tak wiele seriali na całym świecie musi się izolować z powodu COVID-19. Mamy nadzieję, że wkrótce wrócimy i apelujemy do was wszystkich (i rządu) do wsparcia nas, kiedy to zrobimy. Feniks/mewa wstaje z popiołów. Leżę w łóżku i nie jest to przyjemne. Bądźcie bezpieczni i zdrowi oraz dbajcie o swoich bliskich. "