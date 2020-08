Kolejna kolizja rządowej limuzyny. SOP nie chce zdradzić, kto nią jechał

Jak podał rzecznik SOP, do kolizji doszło z winy kierowcy samochodu osobowego, który nie zachował należytej ostrożności przy włączaniu się do ruchu.

Starszy mężczyzna przyznał się do winy i został ukarany przez policję mandatem w wysokości 220 zł. SOP nie chce jednak powiedzieć, który z polityków znajdował się w limuzynie w czasie kolizji. Służby ograniczają się do informowania, że była to „osoba ochraniania”.

Jak ustaliły TVN24 i RMF FM, chodzi o byłego wiceministra MSWiA Jarosława Zielińskiego, który przestał być członkiem rządu w listopadzie 2019 roku.

Kolizja rządowej limuzyny. Wiozła polityka PiS, który nie jest członkiem rządu

Jarosław Zieliński mimo rozstania się z rządem nie stracił prawa do limuzyny oraz ochrony SOP. Ministerstwo tłumaczy to obawami o życie polityka, który miał narazić się byłym funkcjonariuszom służb specjalnych PRL zabierając im emerytury.

Były wiceminister jeździ BMW 750, z którego korzystał będąc w rządzie. Towarzyszy mu kierowca oraz oficer. Decyzję o pozostawieniu auta SOP do dyspozycji Zielińskiego podjął Mariusz Kamiński, minister spraw wewnętrznych i administracji.

Z wyliczeń dokonanych przez „Fakt” wynika, że liczna kolizji i wypadków samochodów SOP dynamicznie rośnie. W 2018 roku doliczono się 35 incydentów, w 2019 roku było ich już 74. W 43 przypadkach doszło do nich z winy funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa.

