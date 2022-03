Kolejna osoba przepowiada śmierć Putina. "Nie umrze we własnym łóżku"

Od niepamiętnych czasów ludzie zadają sobie pytanie, co przyniesie jutro. Z niepokojem patrzą w przyszłość i wypatrują znaków zapowiedzianych w świętych księgach i proroctwach. Wiele osób wierzy we wróżby i przepowiednie, a słowa jasnowidzów i wróżek traktuje ze śmiertelną powagą.

Anna Kempisty, nazywana również "Dobrą Wróżką Warszawy" sprawdziła, jak się skończy wojna w Ukrainie oraz czy Putin zaatakuje Polskę. Pani Anna wróży od kilkunastu lat. Potrafi także czytać z daty urodzin. Słynna tarocista zapytała karty o dalsze losy dyktatora. Sprawdziła również jego datę urodzin.

W jednym ze swoich nagrań, które publikuje na TikToku, słynna wróżka wypowiedziała się na temat przyszłości Polski w obecnym konflikcie Rosji i Ukrainy:

Putin nie zaatakuje Polski. Mamy bardzo bezpieczne karty i sprawdziłam to na samym początku, zanim ta wojna jeszcze wybuchła. Ukraina wygra tę wojnę, ale będą pewne mankamenty w tym zwycięstwie.

- powiedziała Anna Kempisty, patrząc w karty.

Kobieta zinterpretowała także datę urodzin Putina. Na jej podstawie i patrząc w karty, stwierdziła:

Putin nie umrze we własnym łóżku. Analizowałam jego datę urodzenia i ta data właśnie to potwierdza. Do tego karty pokazują, że też pozbawi się jakiejś posiadłości, którą ktoś wysadzi w powietrze.